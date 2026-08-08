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Gobierno aumenta hasta tres pesos a las gasolinas y gasoil

El Gobierno aplica un aumento de hasta tres pesos en las gasolinas y el gasoil, contradiciendo el congelamiento anunciado.

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El resumen

El Gobierno ha incrementado los precios de las gasolinas y el gasoil hasta tres pesos, una medida reportada inicialmente por Periódico elDinero y otros medios. La cobertura de El Nacional — La voz de todos señala que este aumento se produce a pesar de un anuncio previo de congelamiento por tres meses.

Posteriormente, las publicaciones de diariolibre.com, acento.com.do y Listín Diario detallaron que las alzas afectan específicamente a la gasolina premium y al gasoil óptimo, aplicando los incrementos a partir de este sábado debido a la presión internacional. El contraste entre el congelamiento previamente anunciado y el reajuste actual constituye el eje central de las informaciones difundidas por los distintos medios de comunicación, sin que por el momento se especifiquen detalles adicionales sobre la duración de esta medida.

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Respuestas rápidas

¿Cuáles combustibles registraron aumentos?

Las gasolinas y el gasoil, incluyendo específicamente la gasolina premium y el gasoil óptimo.

¿De cuánto fue el incremento aplicado?

El aumento fue de hasta tres pesos (RD$ 3).

¿Cuál fue la razón principal del reajuste según los medios?

Los reportes indican que se debe a la presión internacional.

Temas

Combustibles Gobierno Economía Gasolina

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