Gobierno aumenta hasta tres pesos a las gasolinas y gasoil
El Gobierno aplica un aumento de hasta tres pesos en las gasolinas y el gasoil, contradiciendo el congelamiento anunciado.
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El resumen
El Gobierno ha incrementado los precios de las gasolinas y el gasoil hasta tres pesos, una medida reportada inicialmente por Periódico elDinero y otros medios. La cobertura de El Nacional — La voz de todos señala que este aumento se produce a pesar de un anuncio previo de congelamiento por tres meses.
Posteriormente, las publicaciones de diariolibre.com, acento.com.do y Listín Diario detallaron que las alzas afectan específicamente a la gasolina premium y al gasoil óptimo, aplicando los incrementos a partir de este sábado debido a la presión internacional. El contraste entre el congelamiento previamente anunciado y el reajuste actual constituye el eje central de las informaciones difundidas por los distintos medios de comunicación, sin que por el momento se especifiquen detalles adicionales sobre la duración de esta medida.
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Cobertura (9)
- Gasolinas y los dos tipos de gasoil suben RD$2 y RD$3; otros cuatro combustibles bajan de precio El Nuevo Diario · hace 15 h
- La Gasolina premium se mete en $341.10 Ensegundos.do · hace 15 h
- “Eso afecta a todos”, dicen ciudadanos tras aumento de los combustibles Noticias Telemicro · hace 15 h
- Gobierno dominicano reajusta precio de gasolinas; sin cambio el GLP Prensa Latina · hace 15 h
- Gobierno reajusta combustibles ante presión internacional Periódico elDinero · hace 15 h
- Gobierno aumenta precios de principales combustibles, pese a anuncio de congelamiento tres meses El Nacional — La voz de todos · hace 15 h
- El Gobierno sube hasta RD$3 a las gasolinas y el gasoil diariolibre.com · hace 15 h
- Suben los combustibles: gasolina premium y gasoil óptimo aumentan RD$ 3 desde este sábado acento.com.do · hace 15 h
- Gobierno aumenta hasta tres pesos a las gasolinas y gasoil Listín Diario · hace 15 h
Respuestas rápidas
¿Cuáles combustibles registraron aumentos?
Las gasolinas y el gasoil, incluyendo específicamente la gasolina premium y el gasoil óptimo.
¿De cuánto fue el incremento aplicado?
El aumento fue de hasta tres pesos (RD$ 3).
¿Cuál fue la razón principal del reajuste según los medios?
Los reportes indican que se debe a la presión internacional.
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