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La economía estadounidense perdió inesperadamente 23.000 puestos de trabajo el mes pasado

La economía de Estados Unidos sufrió una caída inesperada de 23.000 puestos de trabajo en julio, marcando el peor registro para ese mes desde 2010.

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Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

La economía estadounidense perdió inesperadamente 23.000 puestos de trabajo el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo bajó al 4,1%. Este descenso en la creación de empleo representa un golpe a las afirmaciones de Trump sobre la economía.

Tras darse a conocer el débil reporte de empleo, los mercados financieros reaccionaron con un repunte en los futuros de Wall Street, un incremento en las acciones y una baja en los rendimientos del Tesoro en Estados Unidos. La situación actual muestra a los mercados reaccionando al dato clave de empleo, con movimientos que reflejan el avance con cautela de las acciones frente al impacto de estas cifras económicas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 19 h.

Cobertura (14)

Respuestas rápidas

¿Cuántos empleos perdió Estados Unidos el mes pasado?

La economía estadounidense perdió 23.000 puestos de trabajo en julio.

¿Qué sucedió con la tasa de desempleo?

El desempleo bajó al 4,1% a pesar de la pérdida de empleos.

How did the financial markets react?

Las acciones subieron, los rendimientos del Tesoro bajaron y los futuros de Wall Street registraron aumentos tras el reporte.

Temas

Estados Unidos Economía Wall Street Empleo Trump

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