La economía estadounidense perdió inesperadamente 23.000 puestos de trabajo el mes pasado
La economía de Estados Unidos sufrió una caída inesperada de 23.000 puestos de trabajo en julio, marcando el peor registro para ese mes desde 2010.
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El resumen
La economía estadounidense perdió inesperadamente 23.000 puestos de trabajo el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo bajó al 4,1%. Este descenso en la creación de empleo representa un golpe a las afirmaciones de Trump sobre la economía.
Tras darse a conocer el débil reporte de empleo, los mercados financieros reaccionaron con un repunte en los futuros de Wall Street, un incremento en las acciones y una baja en los rendimientos del Tesoro en Estados Unidos. La situación actual muestra a los mercados reaccionando al dato clave de empleo, con movimientos que reflejan el avance con cautela de las acciones frente al impacto de estas cifras económicas.
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Cobertura (14)
- Lo que el informe de empleo no revela sobre la economía de EE.UU. cnnespanol.cnn.com · hace 1 d
- Suben acciones y bajan los rendimientos del Tesoro en EEUU tras la pérdida de 23,000 empleos Chicago Tribune · hace 1 d
- Wall Street sube luego que empleadores recortaran 23.000 empleos; hace menos probable alza en tasas The Morning Call · hace 1 d
- El mercado laboral de EEUU frena de golpe: 23.000 empleos menos en julio San Antonio Express-News · hace 1 d
- Reporte de empleo en EE.UU.; ataque hutí a Arabia Saudí: 5 claves en Wall Street Yahoo Finanzas · hace 1 d
- EEUU pierde empleos, un golpe a las afirmaciones de Trump sobre la economía France 24 · hace 1 d
- Acciones avanzan con cautela antes del dato clave de empleo en EE.UU. Bloomberg.com · hace 1 d
- Estados Unidos perdió 23.000 puestos de trabajo en julio, el peor dato para ese mes desde 2010 elpais.com · hace 1 d
- Suben acciones y bajan los rendimientos del Tesoro en EEUU tras la pérdida de 23000 empleos AP News · hace 1 d
- Los futuros de Wall Street suben tras un débil reporte de empleo en EE.UU.: Dow Jones, S&P, Nasdaq mx.advfn.com · hace 1 d
- EEUU pierde empleos, un golpe a las afirmaciones de Trump sobre la economía RFI · hace 1 d
- Estados Unidos perdió 23 mil puestos de trabajo en julio y el desempleo bajó al 4,1% Infobae · hace 1 d
- Acciones avanzan con cautela antes del dato clave de empleo en EE.UU. Yahoo Finanzas · hace 1 d
- La economía estadounidense perdió inesperadamente 23.000 puestos de trabajo el mes pasado CNN en Español · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Cuántos empleos perdió Estados Unidos el mes pasado?
La economía estadounidense perdió 23.000 puestos de trabajo en julio.
¿Qué sucedió con la tasa de desempleo?
El desempleo bajó al 4,1% a pesar de la pérdida de empleos.
How did the financial markets react?
Las acciones subieron, los rendimientos del Tesoro bajaron y los futuros de Wall Street registraron aumentos tras el reporte.
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