La economía estadounidense perdió inesperadamente 23.000 puestos de trabajo el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo bajó al 4,1%. Este descenso en la creación de empleo representa un golpe a las afirmaciones de Trump sobre la economía.

Tras darse a conocer el débil reporte de empleo, los mercados financieros reaccionaron con un repunte en los futuros de Wall Street, un incremento en las acciones y una baja en los rendimientos del Tesoro en Estados Unidos. La situación actual muestra a los mercados reaccionando al dato clave de empleo, con movimientos que reflejan el avance con cautela de las acciones frente al impacto de estas cifras económicas.