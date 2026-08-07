Estos son los 10 mercados inmobiliarios más caros de Estados Unidos en 2026 y el precio que cuesta comprar una vivienda en cada uno

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos han alcanzado su nivel más alto en un año, situándose la tasa a 30 años en el 6.69%, lo cual genera una mayor presión para los compradores y frena la demanda en el sector inmobiliario. Este incremento responde al contexto económico actual, donde la cobertura señala que comprar una vivienda en Florida sigue siendo posible pero requiere estrategia para evitar costos adicionales de miles de dólares, mientras que simultáneamente se dan a conocer los 10 mercados inmobiliarios más caros del país para 2026 junto con sus precios de compra.

Los reportes difundidos por Bloomberg Línea, El Sol de la Florida, Investing.com México, AP News e Infobae detallan el impacto de estas condiciones financieras, dejando abierta la interrogante sobre cómo evolucionará el mercado de la vivienda ante estas alzas sostenidas.