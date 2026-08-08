Estas son las primeras decisiones del gobierno del presidente De la Espriella: ¿qué decreto y proyectos impulsará?
El presidente Abelardo De la Espriella anuncia sus primeras decisiones y proyectos de gobierno tras su posesión.
El resumen
El presidente Abelardo De la Espriella asumió el poder y anunció medidas económicas inmediatas, entre las que destacan una reforma tributaria y la eliminación del impuesto al patrimonio, según detallaron medios como La Silla Vacía y Caracol Radio. Estas decisiones y proyectos llegan tras la posesión presidencial, un momento en el que el mandatario pronunció un primer discurso centrado en los puntos clave de su administración.
Paralelamente, la cobertura de El Colombiano señala que la administración saliente de Petro deja numerosos retos denominados "chicharrones" en áreas fundamentales como finanzas, salud y seguridad. Los reportes no especifican los detalles operativos ni los plazos exactos para la implementación de la reforma tributaria y la eliminación del impuesto al patrimonio.
Tampoco se detalla en las publicaciones el alcance completo de cómo el nuevo gobierno abordará los desafíos heredados en materia de seguridad, salud y finanzas.
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Cobertura (6)
- Seguridad, religión y corrupción: las claves del primer discurso de De la Espriella como presidente France 24 · hace 14 h
- Abelardo anuncia reforma tributaria y fin de impuesto al patrimonio La Silla Vacía · hace 14 h
- Los 15 “chicharrones” que Petro le deja al gobierno: finanzas, salud y seguridad El Colombiano · hace 14 h
- Abelardo de la Espriella reiteró que eliminará el Impuesto al Patrimonio Caracol Radio · hace 14 h
- Puntos clave del primer discurso del presidente Abelardo De La Espriella tras su posesión presidencial El Tiempo · hace 14 h
- Estas son las primeras decisiones del gobierno del presidente De la Espriella: ¿qué decreto y proyectos impulsará? elpais.com.co · hace 14 h
Respuestas rápidas
¿Cuáles son las primeras decisiones anunciadas por el presidente Abelardo De la Espriella?
El mandatario anunció una reforma tributaria y la eliminación del impuesto al patrimonio.
¿Qué temas abarcan los retos heredados según la cobertura?
Los reportes señalan pendientes en finanzas, salud y seguridad dejados por la administración anterior.
¿Qué aspectos no detallan las publicaciones actuales?
La cobertura no especifica los plazos ni los detalles operativos para ejecutar la reforma tributaria y las demás medidas anunciadas.
Velocidad
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