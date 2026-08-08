Estas son las primeras decisiones del gobierno del presidente De la Espriella: ¿qué decreto y proyectos impulsará?

El presidente Abelardo De la Espriella asumió el poder y anunció medidas económicas inmediatas, entre las que destacan una reforma tributaria y la eliminación del impuesto al patrimonio, según detallaron medios como La Silla Vacía y Caracol Radio. Estas decisiones y proyectos llegan tras la posesión presidencial, un momento en el que el mandatario pronunció un primer discurso centrado en los puntos clave de su administración.

Paralelamente, la cobertura de El Colombiano señala que la administración saliente de Petro deja numerosos retos denominados "chicharrones" en áreas fundamentales como finanzas, salud y seguridad. Los reportes no especifican los detalles operativos ni los plazos exactos para la implementación de la reforma tributaria y la eliminación del impuesto al patrimonio.

Tampoco se detalla en las publicaciones el alcance completo de cómo el nuevo gobierno abordará los desafíos heredados en materia de seguridad, salud y finanzas.