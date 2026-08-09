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Barcelona perdió ante Udinese en la Friuli Venezia Giuilia Cup: resultados, gol y cómo fue el triangular de pretemporada

El Barcelona disputó la Friuli Venezia Giulia Cup, un triangular amistoso de pretemporada que dejó una victoria y una derrota.

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El resumen

En la jornada del triangular, el conjunto azulgrana se impuso al Nottingham Forest en el primer enfrentamiento gracias a una actuación de Raphinha, aunque la falta de pegada condicionó su desempeño según la cobertura de medios especializados. Posteriormente, el equipo cayó frente al Udinese en el mismo torneo amistoso de pretemporada.

Las publicaciones de ESPN Deportes, MARCA, Diario AS, EL PAÍS y si.com registraron los resultados y el desarrollo de los encuentros, además de informar sobre las opciones televisivas y de streaming para seguir los partidos. Los seguidores del club y los aficionados al fútbol europeo siguen atentos a la pretemporada del equipo, mientras la cobertura actual no especifica los próximos compromisos amistosos que disputará el Barcelona.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué partidos disputó el Barcelona en el triangular?

El Barcelona se impuso al Nottingham Forest y cayó ante el Udinese en la Friuli Venezia Giulia Cup.

¿Qué medios informaron sobre el torneo?

La cobertura incluye a EL PAÍS, si.com, Diario AS, MARCA y ESPN Deportes.

¿Cómo fue el rendimiento del equipo según los reportes?

Los reportes señalan que Raphinha salvó un partido y que la falta de pegada condenó al conjunto azulgrana.

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Temas

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