Ronald Araújo da el bombazo: deja Barcelona y firma por el club menos pensado

Ronald Araújo deja el Barcelona y se marcha cedido al Liverpool, según informan diversos medios deportivos.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 13 h.

El defensa central Ronald Araújo abandona el Barcelona para incorporarse en calidad de cedido al Liverpool, generando un movimiento inesperado en el mercado de fichajes de la temporada. La cobertura actual no especifica los detalles adicionales sobre la duración exacta de la cesión, las posibles opciones de compra al finalizar la misma ni las declaraciones oficiales de las directivas de ambas instituciones.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances — 1.6 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 7 ago, 23:09 UTC 🇫🇷 Frances 7 ago, 21:36 UTC · Foot Mercato

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