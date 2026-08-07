Ronald Araújo da el bombazo: deja Barcelona y firma por el club menos pensado
Ronald Araújo deja el Barcelona y se marcha cedido al Liverpool, según informan diversos medios deportivos.
El resumen
El defensa central Ronald Araújo abandona el Barcelona para incorporarse en calidad de cedido al Liverpool, generando un movimiento inesperado en el mercado de fichajes de la temporada. La cobertura actual no especifica los detalles adicionales sobre la duración exacta de la cesión, las posibles opciones de compra al finalizar la misma ni las declaraciones oficiales de las directivas de ambas instituciones.
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🌍 Propagación entre idiomas
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Cobertura (7)
- Ronald Araujo, cedido al Liverpool Mundo Deportivo · hace 15 h
- Bombazo: Araujo se marcha cedido al Liverpool SPORT · hace 15 h
- Ronald Araujo se marchará cedido al Liverpool MARCA · hace 15 h
- Araújo, cedido al Liverpool Diario AS · hace 15 h
- Ronald Araújo da el bombazo: deja Barcelona y firma por el club menos pensado Diez.HN · hace 15 h
- ¡Bombazo! Ronald Araujo dejaría Barcelona para fichar por el Liverpool Mediotiempo · hace 15 h
- Ronald Araujo se marcha cedido al Liverpool, fuente ESPN Deportes · hace 15 h
Respuestas rápidas
¿A qué equipo se marcha Ronald Araújo?
Se marcha cedido al Liverpool.
¿De qué equipo procede el jugador?
Procede del Barcelona.
¿Qué medios informan sobre la noticia?
Mundo Deportivo, SPORT, MARCA, Diario AS y Diez.HN.
Velocidad
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