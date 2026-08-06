La contundente respuesta de Messi sobre los rumores del futuro de su hijo Thiago y su llegada al Barcelona
Lionel Messi respondió de forma tajante a los rumores sobre la supuesta llegada de su hijo Thiago al Barcelona.
El resumen
Diversos medios, incluidos Telesol Diario, bolavip.com, La Nación, Clarin.com y marca usa, reportaron la reacción del capitán argentino ante las versiones que vinculaban a Thiago con La Masía del club catalán, señalando que la respuesta fue contundente y con una sola palabra. La cobertura periodística se centra en la negativa tajante que frenó la ilusión de los seguidores del Barcelona, sin que la información disponible detalle otros planes futuros para la carrera del joven jugador fuera del Inter Miami.
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Cobertura (9)
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Respuestas rápidas
¿Qué respondió Lionel Messi sobre su hijo Thiago?
Dio una respuesta tajante y con una sola palabra para acabar con los rumores.
¿Dónde juega actualmente Thiago Messi?
Los reportes indican que se encuentra en el Inter Miami.
¿Cuál era el rumor sobre Thiago Messi?
Se rumoreaba su posible salida del Inter Miami para sumarse al Barcelona.
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