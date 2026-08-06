La contundente respuesta de Messi sobre los rumores del futuro de su hijo Thiago y su llegada al Barcelona

Diversos medios, incluidos Telesol Diario, bolavip.com, La Nación, Clarin.com y marca usa, reportaron la reacción del capitán argentino ante las versiones que vinculaban a Thiago con La Masía del club catalán, señalando que la respuesta fue contundente y con una sola palabra. La cobertura periodística se centra en la negativa tajante que frenó la ilusión de los seguidores del Barcelona, sin que la información disponible detalle otros planes futuros para la carrera del joven jugador fuera del Inter Miami.