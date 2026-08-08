Murió Jorge Messi, el papá de Leo
A los 68 años se reporta el fallecimiento de Jorge Messi, padre y figura clave en la carrera de Lionel Messi.
El resumen
A los 68 años falleció Jorge Messi, padre y artífice de la carrera futbolística del astro argentino Lionel Messi, quien luchaba desde hacía tiempo contra una enfermedad, según informan medios como ABC7 Bay Area, BBC, Boston Herald, ESPN Deportes y MARCA. El deceso motivó reacciones inmediatas en el ámbito deportivo, destacando las condolencias públicas expresadas por clubes como el Barcelona y el Real Madrid ante la pérdida del familiar del jugador.
La cobertura actual se limita a registrar el fallecimiento y las muestras de pesar institucional, sin detallar por el momento más información sobre honras fúnebres u otras repercusiones.
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Cobertura (12)
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- Muere Jorge Messi, padre del astro futbolístico argentino Lionel Messi ABC7 Bay Area · hace 19 h
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- Muere a los 68 años Jorge Messi, padre y figura clave en la carrera de Lionel Messi que luchaba desde hacía tiempo contra una enfermedad BBC · hace 19 h
- Muere Jorge Messi, padre y artífice del astro futbolístico argentino Boston Herald · hace 19 h
- Murió Jorge Messi, el papá de Leo ESPN Deportes · hace 19 h
Respuestas rápidas
¿Quién era Jorge Messi?
Era el padre y figura clave en la carrera del astro futbolístico argentino Lionel Messi.
¿Qué edad tenía al morir?
Tenía 68 años de edad.
¿Qué instituciones reaccionaron al hecho?
El Barça y el Real Madrid mostraron sus condolencias por el fallecimiento.
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