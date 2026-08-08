Murió Jorge Messi, el papá de Leo

A los 68 años falleció Jorge Messi, padre y artífice de la carrera futbolística del astro argentino Lionel Messi, quien luchaba desde hacía tiempo contra una enfermedad, según informan medios como ABC7 Bay Area, BBC, Boston Herald, ESPN Deportes y MARCA. El deceso motivó reacciones inmediatas en el ámbito deportivo, destacando las condolencias públicas expresadas por clubes como el Barcelona y el Real Madrid ante la pérdida del familiar del jugador.

La cobertura actual se limita a registrar el fallecimiento y las muestras de pesar institucional, sin detallar por el momento más información sobre honras fúnebres u otras repercusiones.