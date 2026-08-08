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Murió Jorge Messi, el papá de Leo

A los 68 años se reporta el fallecimiento de Jorge Messi, padre y figura clave en la carrera de Lionel Messi.

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El resumen

A los 68 años falleció Jorge Messi, padre y artífice de la carrera futbolística del astro argentino Lionel Messi, quien luchaba desde hacía tiempo contra una enfermedad, según informan medios como ABC7 Bay Area, BBC, Boston Herald, ESPN Deportes y MARCA. El deceso motivó reacciones inmediatas en el ámbito deportivo, destacando las condolencias públicas expresadas por clubes como el Barcelona y el Real Madrid ante la pérdida del familiar del jugador.

La cobertura actual se limita a registrar el fallecimiento y las muestras de pesar institucional, sin detallar por el momento más información sobre honras fúnebres u otras repercusiones.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 15 h.

Cobertura (12)

Respuestas rápidas

¿Quién era Jorge Messi?

Era el padre y figura clave en la carrera del astro futbolístico argentino Lionel Messi.

¿Qué edad tenía al morir?

Tenía 68 años de edad.

¿Qué instituciones reaccionaron al hecho?

El Barça y el Real Madrid mostraron sus condolencias por el fallecimiento.

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