Morgan Freeman, a punto de cumplir 90, sigue sin entender por qué su voz fascina al mundo

A punto de cumplir 90 años, el actor Morgan Freeman se encuentra en el centro de la conversación pública tras trascender declaraciones sobre su postura frente a la industria cinematográfica y su propia icónica voz, según indican medios como Infobae y KCH FM. La cobertura destaca declaraciones de Freeman donde reconoce que acepta papeles en producciones con guiones mediocres si recibe un salario adecuado, afirmando según portales como larazon.es, Informat.ro y Yahoo en Español Vida y Estilo que un buen pago puede hacer que un guion parezca mejor y permite pasar por alto fallos en el texto.

Los reportes señalan además que el intérprete sigue sin comprender los motivos por los cuales su voz genera tanta fascinación a nivel global, un aspecto que mantiene la atención sobre su figura actual sin que la información disponible especifique más detalles sobre futuros proyectos.