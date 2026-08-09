Morgan Freeman, a punto de cumplir 90, sigue sin entender por qué su voz fascina al mundo
A punto de cumplir 90 años, Morgan Freeman genera atención mediática al admitir desconcierto por la fascinación mundial hacia su voz y hablar sobre su criterio profesional.
Respuestas rápidas
¿Qué edad está a punto de cumplir Morgan Freeman?
Está a punto de cumplir 90 años.
¿Qué opina Morgan Freeman sobre su voz?
Sigue sin entender por qué su voz fascina al mundo.
¿Qué dijo sobre los guiones de las películas y el salario?
Reconoció que acepta papeles con guiones mediocres si le pagan lo suficiente y que un buen sueldo puede hacer que un guion parezca mejor.
El resumen
A punto de cumplir 90 años, el actor Morgan Freeman se encuentra en el centro de la conversación pública tras trascender declaraciones sobre su postura frente a la industria cinematográfica y su propia icónica voz, según indican medios como Infobae y KCH FM. La cobertura destaca declaraciones de Freeman donde reconoce que acepta papeles en producciones con guiones mediocres si recibe un salario adecuado, afirmando según portales como larazon.es, Informat.ro y Yahoo en Español Vida y Estilo que un buen pago puede hacer que un guion parezca mejor y permite pasar por alto fallos en el texto.
Los reportes señalan además que el intérprete sigue sin comprender los motivos por los cuales su voz genera tanta fascinación a nivel global, un aspecto que mantiene la atención sobre su figura actual sin que la información disponible especifique más detalles sobre futuros proyectos.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 11 h.
Cobertura (6)
- Morgan Freeman sobre cómo elige papeles: "Si te pagan bastante puedes pasar por alto los fallos del guion" 20Minutos · hace 19 h
- Morgan Freeman: a punto de cumplir 90, no entiende su voz KCH FM · hace 19 h
- Morgan Freeman reconoce que acepta papeles en películas con guiones mediocres si está motivado por un salario adecuado. Informat.ro · hace 19 h
- No esperaba estas declaraciones de Morgan Freeman, pero valoro su honestidad: "Si te van a pagar lo suficiente, puedes pasar por alto algunos fallos en el guion" larazon.es · hace 19 h
- Morgan Freeman afirma que un buen sueldo puede hacer que un guion parezca mejor Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 19 h
- Morgan Freeman, a punto de cumplir 90, sigue sin entender por qué su voz fascina al mundo Infobae · hace 19 h
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