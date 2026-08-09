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Morgan Freeman, a punto de cumplir 90, sigue sin entender por qué su voz fascina al mundo

A punto de cumplir 90 años, Morgan Freeman genera atención mediática al admitir desconcierto por la fascinación mundial hacia su voz y hablar sobre su criterio profesional.

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Respuestas rápidas

¿Qué edad está a punto de cumplir Morgan Freeman?

Está a punto de cumplir 90 años.

¿Qué opina Morgan Freeman sobre su voz?

Sigue sin entender por qué su voz fascina al mundo.

¿Qué dijo sobre los guiones de las películas y el salario?

Reconoció que acepta papeles con guiones mediocres si le pagan lo suficiente y que un buen sueldo puede hacer que un guion parezca mejor.

El resumen

A punto de cumplir 90 años, el actor Morgan Freeman se encuentra en el centro de la conversación pública tras trascender declaraciones sobre su postura frente a la industria cinematográfica y su propia icónica voz, según indican medios como Infobae y KCH FM. La cobertura destaca declaraciones de Freeman donde reconoce que acepta papeles en producciones con guiones mediocres si recibe un salario adecuado, afirmando según portales como larazon.es, Informat.ro y Yahoo en Español Vida y Estilo que un buen pago puede hacer que un guion parezca mejor y permite pasar por alto fallos en el texto.

Los reportes señalan además que el intérprete sigue sin comprender los motivos por los cuales su voz genera tanta fascinación a nivel global, un aspecto que mantiene la atención sobre su figura actual sin que la información disponible especifique más detalles sobre futuros proyectos.

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