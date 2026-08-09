Resumen del partido América vs Cruz Azul (4-o). GOLES*

La contundente victoria alimentó conversaciones sobre la solidez del equipo y generó expectativas de mantener la racha en la Liga MX Femenil. Además, la diferencia de goles reforzó la moral del plantel y de sus seguidores y se percibió como un punto de inflexión.

Israel del Real, director técnico de Cruz Azul Femenil, comentó en El Sol de México que la goleada no lo define como persona, indicando una actitud de humildad tras la derrota. Los resúmenes de juego y los goles publicados por Mediotiempo reforzaron la claridad del desempeño ofensivo del América.

Con la tabla de posiciones ajustada, el próximo desafío será enfrentar a un rival que busque reducir la brecha; la pregunta queda en si el equipo mantendrá su nivel frente a propuestas tácticas renovadas.