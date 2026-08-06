Ryan Richter, DT de Philadelphia Union, deja advertencia a Cruz Azul por la Leagues Cup 2026

Los aficionados y el equipo de Cruz Azul enfrentan el inicio de su participación en la Leagues Cup 2026 bajo la sombra de antecedentes desfavorables y un inusual incidente con la estatua de Rocky, que ha generado temor a una maldición previa al encuentro. La cobertura no especifica aún los detalles tácticos con los que ambos equipos encararán el partido programado, dejando abierta la incógnita sobre el rendimiento que mostrará el cuadro celeste en la cancha tras las polémicas y los malos presentimientos de su afición.