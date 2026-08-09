Sin Messi y pese al gol de De Paul con dedicatoria para Leo, Inter Miami perdió ante Rayados en la Leagues Cup

Durante el encuentro, Rodrigo De Paul anotó un gol para el Inter Miami que incluyó un homenaje y una dedicatoria especial dirigida a Leo, según detallan las coberturas de medios como Olé, La Nación, Infobae, MLS Español y ESPN Deportes. La cobertura actual no especifica los detalles sobre la duración de la ausencia de Messi ni las repercusiones que esta derrota tendrá en el futuro inmediato del equipo dentro del torneo.