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Sin Messi y pese al gol de De Paul con dedicatoria para Leo, Inter Miami perdió ante Rayados en la Leagues Cup

El Inter Miami cayó derrotado ante Rayados de Monterrey en un partido de la Leagues Cup marcado por la ausencia de Lionel Messi.

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El resumen

Durante el encuentro, Rodrigo De Paul anotó un gol para el Inter Miami que incluyó un homenaje y una dedicatoria especial dirigida a Leo, según detallan las coberturas de medios como Olé, La Nación, Infobae, MLS Español y ESPN Deportes. La cobertura actual no especifica los detalles sobre la duración de la ausencia de Messi ni las repercusiones que esta derrota tendrá en el futuro inmediato del equipo dentro del torneo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 2 h.

Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Quién marcó el gol para el Inter Miami?

Rodrigo De Paul marcó el gol para el equipo.

¿Contra qué equipo jugó y perdió el Inter Miami?

El Inter Miami perdió ante Rayados de Monterrey.

¿Qué homenaje especial se realizó durante el partido?

Se llevó a cabo un minuto de silencio por Jorge Messi y se emitieron mensajes de apoyo a Lionel.

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Temas

Inter Miami Rayados Leagues Cup Lionel Messi Rodrigo De Paul

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