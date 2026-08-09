Sin Messi y pese al gol de De Paul con dedicatoria para Leo, Inter Miami perdió ante Rayados en la Leagues Cup
El Inter Miami cayó derrotado ante Rayados de Monterrey en un partido de la Leagues Cup marcado por la ausencia de Lionel Messi.
El resumen
Durante el encuentro, Rodrigo De Paul anotó un gol para el Inter Miami que incluyó un homenaje y una dedicatoria especial dirigida a Leo, según detallan las coberturas de medios como Olé, La Nación, Infobae, MLS Español y ESPN Deportes. La cobertura actual no especifica los detalles sobre la duración de la ausencia de Messi ni las repercusiones que esta derrota tendrá en el futuro inmediato del equipo dentro del torneo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 2 h.
Cobertura (9)
- Rodrigo de Paul rinde homenaje a papá de Leo Messi tras anotar con Inter Miami as.com · hace 6 h
- El minuto de silencio en honor a Jorge Messi en el partido del Inter Miami Olé · hace 6 h
- El conmovedor gesto de Rodrigo De Paul tras marcar un gol con el Inter Miami para Lionel Messi por la muerte de su padre Infobae · hace 6 h
- Inter Miami y De Paul se vuelcan con Lionel Messi tras el deceso de su padre france24.com · hace 6 h
- El gol de De Paul con dedicatoria a Messi Olé · hace 6 h
- Rodrigo De Paul marcó un golazo para Inter Miami ante Monterrey y le hizo un homenaje a Lionel Messi La Nación · hace 6 h
- El sentido minuto de silencio por Jorge Messi en el partido Inter Miami-Monterrey: los mensajes de apoyo a Lionel Infobae · hace 6 h
- El emotivo gesto de Rodri De Paul e Inter Miami para acompañar a Messi en Leagues Cup MLS Español · hace 6 h
- Sin Messi y pese al gol de De Paul con dedicatoria para Leo, Inter Miami perdió ante Rayados en la Leagues Cup ESPN Deportes · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quién marcó el gol para el Inter Miami?
Rodrigo De Paul marcó el gol para el equipo.
¿Contra qué equipo jugó y perdió el Inter Miami?
El Inter Miami perdió ante Rayados de Monterrey.
¿Qué homenaje especial se realizó durante el partido?
Se llevó a cabo un minuto de silencio por Jorge Messi y se emitieron mensajes de apoyo a Lionel.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Inter Miami - Monterrey en vivo hoy: goles y resultado de Rayados en Leagues Cup, 2026 en directo
Monterrey venció sobre la hora al Inter Miami en la Leagues Cup 2026, logrando una remontada con goles y resultado en directo.
Estados Unidos reveló atentado terrorista frustrado que planeaba asesinar a Lionel Messi en el pasado Mundial: 'Lo volaré con cuatro bombas'
Informes policiales y de inteligencia revelan un complot yihadista frustrado para atentar contra Lionel Messi durante la Copa del Mundo.
Murió Jorge Messi, el papá de Leo
A los 68 años se reporta el fallecimiento de Jorge Messi, padre y figura clave en la carrera de Lionel Messi.
Jorge Messi, padre de Lionel, falleció en Argentina a los 68 años
Jorge Messi, padre y pilar de Lionel Messi, falleció en Argentina a los 68 años tras batallar con una larga enfermedad.
Tigres se mantiene con vida en Leagues Cup tras llevarse el punto extra ante Minnesota
Tigres se mantiene con vida en la Leagues Cup 2026 tras asegurar la victoria en penales frente a Minnesota United.
¡Temprano! Pumas cae ante Cincinnati y queda eliminado de la Leagues Cup 2026
Pumas queda fuera de la Leagues Cup 2026 tras una derrota y una suspensión previa ante Cincinnati.