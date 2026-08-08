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Jorge Messi, padre de Lionel, falleció en Argentina a los 68 años

Jorge Messi, padre y pilar de Lionel Messi, falleció en Argentina a los 68 años tras batallar con una larga enfermedad.

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El resumen

Jorge Messi murió a los 68 años en Argentina, según informan medios como El Tiempo, Infobae, Lecturas, MARCA y Caracol Radio. Su fallecimiento se produjo tras una larga batalla contra una enfermedad.

La cobertura mediática destaca su rol como artífice silencioso que acompañó a su hijo para que cumpliera sus sueños hasta llegar a la cumbre del fútbol mundial. Leo Messi se encuentra desolado tras la muerte de su padre.

Los reportes señalan su figura como un pilar fundamental en la trayectoria deportiva y personal del capitán de la selección argentina, marcando un momento de profundo impacto en su entorno familiar y en el ámbito deportivo internacional. Las próximas horas estarán marcadas por las reacciones del mundo del fútbol y los homenajes póstumos en memoria de Jorge Messi, mientras la familia atraviesa este momento de duelo en Argentina.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 19 h.

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🇪🇸 Espanol 8 ago, 13:09 UTC
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🇩🇪 Aleman 8 ago, 13:06 UTC · BILD
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🇮🇹 Italiano 8 ago, 15:26 UTC · Corriere della Sera
🇬🇧 Ingles 8 ago, 21:16 UTC · NBC News

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Cobertura (14)

Respuestas rápidas

¿Qué edad tenía Jorge Messi al momento de su fallecimiento?

Tenía 68 años.

¿Dónde se produjo el fallecimiento?

En Argentina.

¿Quiénes cubrieron la noticia?

Medios como El Tiempo, Infobae, Lecturas, MARCA y Caracol Radio.

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