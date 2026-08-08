Jorge Messi, padre de Lionel, falleció en Argentina a los 68 años

Jorge Messi murió a los 68 años en Argentina, según informan medios como El Tiempo, Infobae, Lecturas, MARCA y Caracol Radio. Su fallecimiento se produjo tras una larga batalla contra una enfermedad.

La cobertura mediática destaca su rol como artífice silencioso que acompañó a su hijo para que cumpliera sus sueños hasta llegar a la cumbre del fútbol mundial. Leo Messi se encuentra desolado tras la muerte de su padre.

Los reportes señalan su figura como un pilar fundamental en la trayectoria deportiva y personal del capitán de la selección argentina, marcando un momento de profundo impacto en su entorno familiar y en el ámbito deportivo internacional. Las próximas horas estarán marcadas por las reacciones del mundo del fútbol y los homenajes póstumos en memoria de Jorge Messi, mientras la familia atraviesa este momento de duelo en Argentina.