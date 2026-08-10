¡Lo respaldan! Confirman quién será el entrenador de México en los Juegos Olímpicos 2028

La noticia de la designación del nuevo entrenador para la Selección Mexicana ha generado una oleada de entusiasmo entre aficionados y jugadores, que ahora vislumbran mayores posibilidades en la contienda olímpica. Con Eduardo Arce confirmado, la expectativa se centra en cómo su liderazgo podrá traducirse en un rendimiento competitivo.

El próximo paso será observar los convocados al grupo olímpico y los partidos de preparación que la selección programará antes de la fecha límite de inscripción. La confirmación de Arce plantea la incógnita de cómo adaptará su estilo a los jóvenes talentos que aspiran a competir en Los Ángeles. ¿Podrá la dirección recién confirmada traducir el impulso de la Sub‑20 en resultados olímpicos?