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Julián Quiñones sobre la afición mexicana en el Mundial 2026: “Nunca me imaginé que el fanatismo llegara a tantas extremidades”

Julián Quiñones destaca el fanatismo de la afición mexicana tras su regreso al Al-Qadsiah con goles y actuaciones sobresalientes.

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Cobertura (11)

El resumen

Posteriormente, medios como Razón, MARCA, Fox Sports y Excélsior ampliaron la cobertura detallando el retorno del jugador al Al-Qadsiah. Los reportes consignan que marcó un doblete y anotó un gol calificado como bizarro o extraño durante un partido amistoso en su vuelta al club.

La cobertura actual se centra en su buen momento goleador tras la Copa del Mundo, sin que los reportes presenten contradicciones significativas entre los distintos medios deportivos que siguen su actualidad.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 12 h.

Respuestas rápidas

¿Qué dijo Julián Quiñones sobre la afición mexicana?

Comentó que nunca se imaginó que el fanatismo llegara a tantas extremidades durante el Mundial 2026.

¿Cómo fue el regreso de Quiñones al Al-Qadsiah?

Regresó anotando un doblete y un gol descrito como bizarro o extraño en un partido amistoso.

¿Qué medios cubren la actualidad de Quiñones?

La información es reportada por medios como AS México, MARCA, TUDN, Razón, Fox Sports y Excélsior.

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Temas

Julián Quiñones Al-Qadsiah Selección Mexicana Mundial 2026

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