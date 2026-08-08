Julián Quiñones sobre la afición mexicana en el Mundial 2026: “Nunca me imaginé que el fanatismo llegara a tantas extremidades”

Posteriormente, medios como Razón, MARCA, Fox Sports y Excélsior ampliaron la cobertura detallando el retorno del jugador al Al-Qadsiah. Los reportes consignan que marcó un doblete y anotó un gol calificado como bizarro o extraño durante un partido amistoso en su vuelta al club.

La cobertura actual se centra en su buen momento goleador tras la Copa del Mundo, sin que los reportes presenten contradicciones significativas entre los distintos medios deportivos que siguen su actualidad.