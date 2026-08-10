Se picó en el entrenamiento de Cruz Azul entre Luka Romero, José Paradela y el Toro Fernández

El contexto actual de Cruz Azul está marcado por su reciente victoria de 2-1 frente al New York City FC, un resultado que acerca al equipo a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 y define la búsqueda de su boleto a la siguiente fase del torneo internacional. Simultáneamente a la actividad competitiva, la cobertura de Vamos Azul registra un incidente en el entrenamiento interno del plantel en el que se vieron involucrados Luka Romero, José Paradela y el Toro Fernández, un suceso reportado de manera puntual por medios especializados.

Tras estos acontecimientos y la disputa de la jornada dos del torneo el 9 de agosto de 2026, la cobertura actual detalla tanto el calendario de los próximos partidos del equipo como el desarrollo de su participación en la competencia.