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Se picó en el entrenamiento de Cruz Azul entre Luka Romero, José Paradela y el Toro Fernández

Cruz Azul avanza en la Leagues Cup 2026 mientras trascienden tensiones en sus entrenamientos.

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El resumen

El contexto actual de Cruz Azul está marcado por su reciente victoria de 2-1 frente al New York City FC, un resultado que acerca al equipo a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 y define la búsqueda de su boleto a la siguiente fase del torneo internacional. Simultáneamente a la actividad competitiva, la cobertura de Vamos Azul registra un incidente en el entrenamiento interno del plantel en el que se vieron involucrados Luka Romero, José Paradela y el Toro Fernández, un suceso reportado de manera puntual por medios especializados.

Tras estos acontecimientos y la disputa de la jornada dos del torneo el 9 de agosto de 2026, la cobertura actual detalla tanto el calendario de los próximos partidos del equipo como el desarrollo de su participación en la competencia.

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Respuestas rápidas

¿Contra quién jugó Cruz Azul en su partido más reciente?

Cruz Azul se enfrentó al New York City FC en la Leagues Cup 2026.

¿Cuál fue el resultado del partido contra New York City FC?

Cruz Azul venció 2-1 al New York City FC, acercándose a los cuartos de final.

¿Qué jugadores estuvieron involucrados en el incidente del entrenamiento?

El reporte menciona a Luka Romero, José Paradela y el Toro Fernández.

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