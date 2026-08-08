¿Messi jugará hoy? Esto se sabe tras la muerte de su padre antes del partido ante Monterrey
La incertidumbre rodea la participación de Lionel Messi en el partido del Inter Miami ante Monterrey por la Leagues Cup.
Cobertura (5)
- Parte médico: Mateo Silvetti Inter Miami CF · hace 1 d
- Matías Almeyda le 'suplica' a Lionel Messi que siga de vacaciones marca usa · hace 1 d
- Cuándo juegan Inter Miami vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026: equipo, fecha, hora y TV en vivo ESPN Deportes · hace 1 d
- ¿Juega Leo Messi el partido de Leagues Cup frente a Rayados de Monterrey? Sports Illustrated · hace 1 d
- ¿Messi jugará hoy? Esto se sabe tras la muerte de su padre antes del partido ante Monterrey Mediotiempo · hace 1 d
El resumen
La cobertura informativa, impulsada por medios como Mediotiempo, Sports Illustrated, ESPN Deportes, Marca USA y el propio Inter Miami CF, detalla tanto los horarios de transmisión y los detalles del encuentro como el parte médico de Mateo Silvetti, mientras se debate el impacto de los recientes acontecimientos familiares en la alineación. Actualmente, la atención de la audiencia se centra en la confirmación oficial sobre la presencia de Lionel Messi en el terreno de juego para este compromiso del torneo internacional.
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Respuestas rápidas
¿Cuándo juegan Inter Miami y Monterrey?
Los detalles sobre la fecha, hora y transmisión en vivo del partido por la Leagues Cup 2026 son seguidos por ESPN Deportes.
¿Qué se dice sobre la participación de Messi?
Medios como Mediotiempo y Sports Illustrated abordan la duda sobre si jugará el encuentro tras los recientes sucesos y reportes que mencionan a Matías Almeyda.
¿Qué otra información médica ha emitido el club?
Inter Miami CF ha publicado un parte médico referente a Mateo Silvetti.
Velocidad
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