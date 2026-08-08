¿Messi jugará hoy? Esto se sabe tras la muerte de su padre antes del partido ante Monterrey

La cobertura informativa, impulsada por medios como Mediotiempo, Sports Illustrated, ESPN Deportes, Marca USA y el propio Inter Miami CF, detalla tanto los horarios de transmisión y los detalles del encuentro como el parte médico de Mateo Silvetti, mientras se debate el impacto de los recientes acontecimientos familiares en la alineación. Actualmente, la atención de la audiencia se centra en la confirmación oficial sobre la presencia de Lionel Messi en el terreno de juego para este compromiso del torneo internacional.