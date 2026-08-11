Así está hoy el carajito de “Baby Shark”

El protagonista del conocido video viral "Baby Shark" ha reaparecido públicamente al cumplir 17 años para incursionar en la industria musical como cantante de K-pop, diez años después del fenómeno de internet. Diversos medios internacionales, incluyendo caretas.pe, El Universo, KCH FM, Noticias SIN, apnoticias.pe y Remolacha, siguen de cerca esta transición artística que marca el regreso del joven a los escenarios.

La cobertura destaca que el debut musical se realizará bajo el título "WAVE", marcando una nueva etapa profesional para el artista en el género del K-pop.