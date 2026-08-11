Así está hoy el carajito de “Baby Shark”
El niño del viral "Baby Shark" reaparece a los 17 años para anunciar su debut oficial como cantante de K-pop.
Respuestas rápidas
¿Qué edad tiene actualmente el niño de Baby Shark?
Tiene 17 años según la cobertura actual.
¿Cuál es su nuevo proyecto musical?
Prepara su debut como cantante de K-pop con el proyecto titulado "WAVE".
¿Cuánto tiempo ha pasado desde el viral original?
Los reportes indican que ha reaparecido 10 años después del fenómeno inicial.
El resumen
El protagonista del conocido video viral "Baby Shark" ha reaparecido públicamente al cumplir 17 años para incursionar en la industria musical como cantante de K-pop, diez años después del fenómeno de internet. Diversos medios internacionales, incluyendo caretas.pe, El Universo, KCH FM, Noticias SIN, apnoticias.pe y Remolacha, siguen de cerca esta transición artística que marca el regreso del joven a los escenarios.
La cobertura destaca que el debut musical se realizará bajo el título "WAVE", marcando una nueva etapa profesional para el artista en el género del K-pop.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 h.
Cobertura (8)
- El niño de ‘Baby Shark’ reaparece 10 años después para lanzarse como cantante de K-pop El Comercio · hace 9 h
- El niño de 'Baby Shark' debutará como como cantante de K-Pop Primicias · hace 9 h
- De “Baby Shark” al K-pop: el niño del viral prepara su debut como cantante caretas.pe · hace 9 h
- El niño de ‘Baby Shark’ debuta como cantante de K-pop al cumplir 17 años El Universo · hace 9 h
- El niño de ‘Baby Shark’ vuelve a los 17 años como cantante de K-pop KCH FM · hace 9 h
- El niño de “Baby Shark” crece y debuta como cantante con “WAVE” Noticias SIN · hace 9 h
- Niño de 'Baby Shark' sorprende al reaparecer 10 años después y anunciar su carrera como cantante de K-pop apnoticias.pe · hace 9 h
- Así está hoy el carajito de “Baby Shark” Remolacha · hace 9 h
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