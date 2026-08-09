¡Se rapó! Así luce ahora Silvestre Dangond
El cantante Silvestre Dangond genera tendencia en redes sociales tras aparecer completamente rapado.
El resumen
Noticias RCN informó inicialmente sobre el radical cambio físico del cantante Silvestre Dangond, quien sorprendió a sus seguidores al presentarse en la tarima con un estilo completamente rapado. La cobertura posterior de medios como Tropicana Colombia y El Heraldo detalló que el artista se pasó la cero en su nuevo corte de cabello.
Los reportes señalan que, además de mostrar su nueva apariencia física, el intérprete habló de su encuentro con Dios durante sus recientes apariciones públicas. Las publicaciones en plataformas digitales reflejaron la sorpresa de los fanáticos ante este cambio inesperado en la imagen del artista vallenato.
Hasta el momento, la cobertura no detalla los motivos específicos que llevaron al cantante a tomar esta decisión estética, manteniéndose el foco únicamente en la reacción del público y la descripción visual del nuevo look presentado en los escenarios.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.
Respuestas rápidas
¿Qué cambio físico presentó Silvestre Dangond?
El cantante apareció completamente rapado, habiéndose pasado la cero en su cabello.
¿De qué habló el artista durante su presentación?
Habló de su encuentro con Dios, según indican los reportes de los medios.
¿Qué medios cubrieron la noticia?
La tendencia fue reportada por Noticias RCN, Tropicana Colombia, Alerta y El Heraldo.
Cobertura (9)
- El nuevo look de Silvestre Dangond: llegó calvo al concierto de la Feria de las Flores de Medellín El Colombiano · hace 8 h
- ¿Qué le pasó a Silvestre Dangond? Sorprendió con nuevo look en la Feria de Flores Pulzo · hace 8 h
- Silvestre Dangond sorprende en la Feria de las Flores con radical cambio de look kchcomunicacion.com · hace 8 h
- Silvestre Dangond sorprendió con radical cambio de look: así luce completamente rapado El Espectador · hace 8 h
- ¿Qué le pasó a Silvestre Dangond? El cantante sorprendió con radical cambio físico Noticias RCN · hace 8 h
- Silvestre Dangond sorprendió con cambio de look: apareció rapado y habló de su encuentro con Dios Tropicana Colombia · hace 8 h
- El cantante sorprendió a sus fanáticos al salir a la tarima completamente rapado facebook.com · hace 8 h
- Silvestre Dangond sorprendió con radical cambio de look: ¡se pasó la cero! alerta.com.co · hace 8 h
- ¡Se rapó! Así luce ahora Silvestre Dangond ELHERALDO.CO · hace 8 h
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Carlos Ponce se emociona por la boda de su hija Savannah: “He estado llorando por días”
Carlos Ponce conmueve a sus seguidores al confesar que lleva días llorando tras la boda de su hija Savannah.
Desde clanes de la política tradicional hasta caras desconocidas; este es el equipo de Abelardo de la Espriella
El nuevo presidente De la Espriella arma su gabinete y envía al Consejo de Ministros a La Guajira, marcando el arranque de la agenda “patria milagro”.
Dos ataques con explosivos en diferentes puntos dejan al menos un policía muerto y varias personas heridas en Colombia
Dos ataques con explosivos en diferentes puntos de Colombia dejan al menos un policía muerto y varias personas heridas.
La verdad detrás de las fotos de Fernando Colunga y su familia, esto es lo que se sabe
Supuestas fotografías familiares de Fernando Colunga y Blanca Soto se viralizan, revelando finalmente su origen real.
Estas son las primeras decisiones del gobierno del presidente De la Espriella: ¿qué decreto y proyectos impulsará?
El presidente Abelardo De la Espriella anuncia sus primeras decisiones y proyectos de gobierno tras su posesión.
Iván Cepeda llama a la "resistencia" al Gobierno de De la Espriella en un acto en Barranquilla
La izquierda colombiana inicia una resistencia contra el nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.