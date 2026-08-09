¡Se rapó! Así luce ahora Silvestre Dangond

Noticias RCN informó inicialmente sobre el radical cambio físico del cantante Silvestre Dangond, quien sorprendió a sus seguidores al presentarse en la tarima con un estilo completamente rapado. La cobertura posterior de medios como Tropicana Colombia y El Heraldo detalló que el artista se pasó la cero en su nuevo corte de cabello.

Los reportes señalan que, además de mostrar su nueva apariencia física, el intérprete habló de su encuentro con Dios durante sus recientes apariciones públicas. Las publicaciones en plataformas digitales reflejaron la sorpresa de los fanáticos ante este cambio inesperado en la imagen del artista vallenato.

Hasta el momento, la cobertura no detalla los motivos específicos que llevaron al cantante a tomar esta decisión estética, manteniéndose el foco únicamente en la reacción del público y la descripción visual del nuevo look presentado en los escenarios.