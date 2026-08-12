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Brasil ordena a Discord suspender los directos tras el suicidio de una adolescente de 13 años

La plataforma Discord enfrenta la suspensión de sus transmisiones en vivo en Brasil tras la muerte de una adolescente.

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🇪🇸 Espanol 12 ago, 21:09 UTC
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Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Los usuarios y la propia plataforma Discord pierden temporalmente la función de transmisiones en vivo en territorio brasileño, luego de que las autoridades ordenaran la medida drástica. La decisión gubernamental se produjo tras el suicidio de una adolescente de 13 años, un trágico evento que colocó a la red social bajo la estricta lupa de las autoridades de Brasil.

Diversos medios internacionales como EL PAÍS, RFI, La Nación, SWI swissinfo.ch y Yahoo Finanzas han documentado la orden de suspender los directos, mientras la cobertura no especifica las acciones futuras que tomará la compañía para restablecer el servicio.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 27 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué medida ordenó Brasil contra Discord?

Las autoridades de Brasil ordenaron suspender las transmisiones en vivo y las salas en vivo en la plataforma Discord.

¿Cuál fue el motivo de la suspensión?

La medida se tomó tras el suicidio de una adolescente de 13 años.

¿Qué medios informan sobre este caso?

La cobertura incluye a EL PAÍS, RFI, La Nación, SWI swissinfo.ch y Yahoo Finanzas.

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