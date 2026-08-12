Brasil ordena a Discord suspender los directos tras el suicidio de una adolescente de 13 años

La plataforma Discord enfrenta la suspensión de sus transmisiones en vivo en Brasil tras la muerte de una adolescente.

▲ En su punto Mundo 🔮 Tiempo Antena predice: se desvanece para mañana

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues — 6.7 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 12 ago, 21:09 UTC 🇧🇷 Portugues 12 ago, 14:29 UTC · G1

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.