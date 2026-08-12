Brasil ordena a Discord suspender los directos tras el suicidio de una adolescente de 13 años
La plataforma Discord enfrenta la suspensión de sus transmisiones en vivo en Brasil tras la muerte de una adolescente.
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El resumen
Los usuarios y la propia plataforma Discord pierden temporalmente la función de transmisiones en vivo en territorio brasileño, luego de que las autoridades ordenaran la medida drástica. La decisión gubernamental se produjo tras el suicidio de una adolescente de 13 años, un trágico evento que colocó a la red social bajo la estricta lupa de las autoridades de Brasil.
Diversos medios internacionales como EL PAÍS, RFI, La Nación, SWI swissinfo.ch y Yahoo Finanzas han documentado la orden de suspender los directos, mientras la cobertura no especifica las acciones futuras que tomará la compañía para restablecer el servicio.
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Cobertura (5)
- Brasil suspende las salas en vivo en la plataforma Discord tras la muerte de una niña SWI swissinfo.ch · hace 17 h
- Brasil ordena suspender las transmisiones en vivo de una red social bajo la lupa tras el suicidio de una adolescente La Nación · hace 17 h
- La plataforma Discord, en la mira de las autoridades de Brasil Yahoo Finanzas · hace 17 h
- Brasil ordena a la plataforma Discord suspender 'lives' tras suicidio de adolescente RFI · hace 17 h
- Brasil ordena a Discord suspender los directos tras el suicidio de una adolescente de 13 años EL PAÍS · hace 17 h
Respuestas rápidas
¿Qué medida ordenó Brasil contra Discord?
Las autoridades de Brasil ordenaron suspender las transmisiones en vivo y las salas en vivo en la plataforma Discord.
¿Cuál fue el motivo de la suspensión?
La medida se tomó tras el suicidio de una adolescente de 13 años.
¿Qué medios informan sobre este caso?
La cobertura incluye a EL PAÍS, RFI, La Nación, SWI swissinfo.ch y Yahoo Finanzas.
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