Los dos mayores vecinos de Sudamérica llevan su relación a un mínimo. ¿Por qué Trump tiene mucho que ver?

Contradicción sorprendente: dos países vecinos más grandes de Sudamérica, Brasil y Argentina, mantienen su relación al nivel más bajo de la historia, lo que genera incertidumbre entre comerciantes y ciudadanos que ven amenazada la movilidad y la confianza. La gente siente que el intercambio comercial se vuelve marginal y que la diplomacia se enfría, con posibles repercusiones en los mercados regionales. La raíz se encuentra en los insultos del presidente argentino Javier Milei hacia el presidente brasileño Luiz Lula, lo que provocó que Brasil anunciara la reducción de su presencia diplomática en Buenos Aires.

Francia 24 informó que Brasil mantendrá las relaciones «rebajadas» mientras persistan los ataques de Milei, y la Chicago Tribune describió una escalada de la crisis que deja el comercio al margen. La reducción de la representación diplomática fue confirmada por el San Antonio Express‑News. Además, CNN en Español plantea que la tensión tiene un vínculo inesperado con la política estadounidense, al señalar que Donald Trump tiene mucho que ver en el deterioro bilateral.

La evidencia sugiere que factores externos y retóricas nacionalistas están alimentando la disputa, pero la cobertura no aclara cómo evolucionará la postura de ambos gobiernos ni si se buscará una reactivación del diálogo.