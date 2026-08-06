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Brote de salmonela con más de 300 casos: investigan vínculo con dos cadenas de comida

Una investigación por un brote de salmonela con más de 300 casos apunta a chiles jalapeños vinculados a una granja en México.

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El resumen

La cobertura periodística detalla que las autoridades investigan los chiles jalapeños como la posible fuente de la bacteria. Medios como AP News señalan que las autoridades informaron que los jalapeños vinculados al brote provienen de una granja en México.

En respuesta a la investigación, Chipotle retiró los chiles jalapeños de varios restaurantes, incluidos establecimientos en Minnesota, tal como reportan Bloomberg.com, 6abc Philadelphia y Los Angeles Times. Sin embargo, el panorama para la empresa mostró cambios rápidos cuando las autoridades sanitarias de Minnesota descartaron su participación en el brote, lo que provocó un repunte en las acciones de la compañía según mx.advfn.com.

A pesar de las medidas adoptadas y de haber sido descartada en Minnesota, la cobertura no especifica el estado actual de la investigación sobre la segunda cadena de comida mencionada ni detalla el nombre de la granja involucrada en México, dejando abiertas las interrogantes sobre el alcance total de la distribución de los productos afectados.

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Respuestas rápidas

¿Cuántos casos de salmonela se han registrado?

La cobertura indica que el brote cuenta con más de 300 casos.

¿Cuál es el origen de los jalapeños investigados?

Según las autoridades citadas por AP News, los jalapeños vinculados al brote provienen de una granja en México.

¿Qué medidas tomó Chipotle?

Chipotle retiró los chiles jalapeños de varios restaurantes, incluidos los de Minnesota, aunque posteriormente fue descartada por las autoridades sanitarias de ese estado en la investigación.

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Temas

Salmonela Chipotle México Minnesota EEUU

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