Brote de salmonela con más de 300 casos: investigan vínculo con dos cadenas de comida

La cobertura periodística detalla que las autoridades investigan los chiles jalapeños como la posible fuente de la bacteria. Medios como AP News señalan que las autoridades informaron que los jalapeños vinculados al brote provienen de una granja en México.

En respuesta a la investigación, Chipotle retiró los chiles jalapeños de varios restaurantes, incluidos establecimientos en Minnesota, tal como reportan Bloomberg.com, 6abc Philadelphia y Los Angeles Times. Sin embargo, el panorama para la empresa mostró cambios rápidos cuando las autoridades sanitarias de Minnesota descartaron su participación en el brote, lo que provocó un repunte en las acciones de la compañía según mx.advfn.com.

A pesar de las medidas adoptadas y de haber sido descartada en Minnesota, la cobertura no especifica el estado actual de la investigación sobre la segunda cadena de comida mencionada ni detalla el nombre de la granja involucrada en México, dejando abiertas las interrogantes sobre el alcance total de la distribución de los productos afectados.