¡Necesitan un milagro! Tigres está casi eliminado de la Leagues Cup

El club Tigres de la Liga MX está a punto de quedar fuera de la Leagues Cup 2026, una derrota que costaría al equipo, a sus fanáticos y a su campaña internacional una oportunidad clave en el torneo. Tras una serie de resultados desfavorables, la presión sobre el cuerpo técnico se intensifica. Los dirigentes ya advierten la necesidad de una actuación extraordinaria para revertir la tendencia.

MARCA, por su parte, citó al comentarista Hernán Elizondo diciendo ‘No se nos dio’, lo que sugiere que el club ya está fuera. En contraste, Sporting News analizó lo que el equipo necesita para alcanzar los cuartos de final, indicando que aún no está eliminado. Sin embargo, la cobertura de si.com muestra el calendario de los próximos cinco partidos de Tigres, lo que implica que aún quedan oportunidades para cambiar su destino antes de la fase de cuartos.

La falta de una confirmación definitiva mantiene abierta la posibilidad de una reversión, aunque la necesidad de un ‘milagro’ ha sido enfatizada por varios medios.