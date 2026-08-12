¡Necesitan un milagro! Tigres está casi eliminado de la Leagues Cup
Tigres al borde de la eliminación en la Leagues Cup y solo un milagro lo salvará
El resumen
El club Tigres de la Liga MX está a punto de quedar fuera de la Leagues Cup 2026, una derrota que costaría al equipo, a sus fanáticos y a su campaña internacional una oportunidad clave en el torneo. Tras una serie de resultados desfavorables, la presión sobre el cuerpo técnico se intensifica. Los dirigentes ya advierten la necesidad de una actuación extraordinaria para revertir la tendencia.
MARCA, por su parte, citó al comentarista Hernán Elizondo diciendo ‘No se nos dio’, lo que sugiere que el club ya está fuera. En contraste, Sporting News analizó lo que el equipo necesita para alcanzar los cuartos de final, indicando que aún no está eliminado. Sin embargo, la cobertura de si.com muestra el calendario de los próximos cinco partidos de Tigres, lo que implica que aún quedan oportunidades para cambiar su destino antes de la fase de cuartos.
La falta de una confirmación definitiva mantiene abierta la posibilidad de una reversión, aunque la necesidad de un ‘milagro’ ha sido enfatizada por varios medios.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (88% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (8)
- Tigres se queda en la orilla y es eliminado de la Leagues Cup ESPN Deportes · hace 4 h
- Tigres, Vancouver destacan en la Jornada 7 de la Leagues Cup Concacaf | Official Website · hace 4 h
- Qué necesita Tigres para clasificarse a cuartos de final de la Leagues Cup y por qué aún no está eliminado sportingnews.com · hace 4 h
- Tigres está fuera de la Leagues Cup y Hernán Elizondo se pronuncia: "No se nos dio" MARCA · hace 4 h
- Columbus se acerca a cuartos de Leagues Cup y Tigres pierde una gran oportunidad La Nación · hace 4 h
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- El calendario de los siguientes 5 partidos de Tigres tras empatar 1-1 con el Vancouver Whitecaps si.com · hace 4 h
- ¡Necesitan un milagro! Tigres está casi eliminado de la Leagues Cup Mediotiempo · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado de Tigres contra Vancouver Whitecaps que dejó al equipo en situación crítica?
Empataron 1‑1, según Mediotiempo, lo que dejó a Tigres casi eliminado.
¿Qué necesita Tigres para avanzar a los cuartos de final según la cobertura?
Sporting News indica que el equipo debe lograr victorias o resultados favorables en los próximos partidos para alcanzar los cuartos de final.
¿Cuántos partidos restantes tiene Tigres en la fase de grupos?
si.com publica el calendario de los siguientes cinco partidos que todavía debe disputar Tigres.
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