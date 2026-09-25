Se le fueron encima a Selvin Brown: así fue el gol de Nicaragua ante Rep. Dominicana

La cobertura inicial informó sobre la llegada de futbolistas estelares europeos a República Dominicana para integrarse a la selección de cara a su debut en la Liga A de la Liga de Naciones frente a Nicaragua, programado para este jueves según Listín Diario y CDN Deportes. Reportes posteriores de elnacional.com.do y ESPN Deportes detallaron el desarrollo del encuentro, señalando que la selección dominicana logró una sufrida victoria por 3-2 gracias a un gol de Pablo Rosario en los minutos finales del partido.

Por otro lado, Diez.HN centró su atención en el desempeño arbitral y las reacciones generadas en torno a Selvin Brown tras el gol anotado por el combinado de Nicaragua. Actualmente, la selección dominicana registra este triunfo en su primer compromiso del torneo de CONCACAF.