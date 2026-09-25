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Se le fueron encima a Selvin Brown: así fue el gol de Nicaragua ante Rep. Dominicana

República Dominicana venció a Nicaragua en su debut dentro de la Liga A de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

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Cobertura (5)

El resumen

La cobertura inicial informó sobre la llegada de futbolistas estelares europeos a República Dominicana para integrarse a la selección de cara a su debut en la Liga A de la Liga de Naciones frente a Nicaragua, programado para este jueves según Listín Diario y CDN Deportes. Reportes posteriores de elnacional.com.do y ESPN Deportes detallaron el desarrollo del encuentro, señalando que la selección dominicana logró una sufrida victoria por 3-2 gracias a un gol de Pablo Rosario en los minutos finales del partido.

Por otro lado, Diez.HN centró su atención en el desempeño arbitral y las reacciones generadas en torno a Selvin Brown tras el gol anotado por el combinado de Nicaragua. Actualmente, la selección dominicana registra este triunfo en su primer compromiso del torneo de CONCACAF.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido?

República Dominicana venció 3-2 a Nicaragua.

¿En qué torneo se enfrentaron?

El encuentro formó parte de la Liga A de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

¿Quién anotó el gol de la victoria?

Pablo Rosario marcó el tanto en el final del partido.

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República Dominicana Nicaragua CONCACAF Pablo Rosario Selvin Brown

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