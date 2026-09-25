Se le fueron encima a Selvin Brown: así fue el gol de Nicaragua ante Rep. Dominicana
República Dominicana venció a Nicaragua en su debut dentro de la Liga A de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
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- Punto central: República Dominicana venció a Nicaragua en su debut dentro de la Liga A de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
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Cobertura (5)
- Estelares del fútbol europeo llegan al país para integrarse a Sedofútbol CDN Deportes · hace 6 h
- República Dominicana debutará en la Liga A de Liga de Naciones este jueves frente a Nicaragua Listín Diario · hace 6 h
- Dominicana vence 3-2 a Nicaragua con gol de Pablo Rosario en el final del partido elnacional.com.do · hace 6 h
- Dominicana sufre en victoria frente a Nicaragua en CONCACAF Nations League ESPN Deportes · hace 6 h
- Se le fueron encima a Selvin Brown: así fue el gol de Nicaragua ante Rep. Dominicana Diez.HN · hace 6 h
El resumen
La cobertura inicial informó sobre la llegada de futbolistas estelares europeos a República Dominicana para integrarse a la selección de cara a su debut en la Liga A de la Liga de Naciones frente a Nicaragua, programado para este jueves según Listín Diario y CDN Deportes. Reportes posteriores de elnacional.com.do y ESPN Deportes detallaron el desarrollo del encuentro, señalando que la selección dominicana logró una sufrida victoria por 3-2 gracias a un gol de Pablo Rosario en los minutos finales del partido.
Por otro lado, Diez.HN centró su atención en el desempeño arbitral y las reacciones generadas en torno a Selvin Brown tras el gol anotado por el combinado de Nicaragua. Actualmente, la selección dominicana registra este triunfo en su primer compromiso del torneo de CONCACAF.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido?
República Dominicana venció 3-2 a Nicaragua.
¿En qué torneo se enfrentaron?
El encuentro formó parte de la Liga A de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
¿Quién anotó el gol de la victoria?
Pablo Rosario marcó el tanto en el final del partido.
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