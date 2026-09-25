Partidos de HOY en la Liga de Naciones UEFA y Concacaf: debuta Honduras

El encuentro dejó un marcador adverso para la selección hondureña tras una remontada de Surinam en condición de visitante, según detallan los registros de la jornada deportiva en la Liga de Naciones de la Concacaf y la UEFA. Previamente al partido, el seleccionador español José Francisco Molina había prometido intensidad, posesión y una victoria frente a un rival al que catalogó como difícil.

Sin embargo, el desarrollo del cotejo terminó con el revés y las consiguientes reacciones de los protagonistas sobre el terreno de juego. Diversos medios y portales especializados cubrieron el enfrentamiento, ofreciendo detalles sobre la previa, las alineaciones confirmadas, las estadísticas de remates y posesión, así como las opciones de transmisión en vivo por televisión y plataformas digitales desde distintos países.

Tras el partido, declaraciones como las de Bryan Róchez dando la cara ante el resultado y de Mayor Figueroa señalando que el marcador no le sorprendía comenzaron a circular en la cobertura mediática de los principales diarios deportivos locales. La información disponible hasta el momento no detalla cuáles serán las próximas decisiones tácticas del cuerpo técnico ni las posibles modificaciones en la alineación hondureña para los siguientes compromisos del torneo continental.