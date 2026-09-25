Partidos de HOY en la Liga de Naciones UEFA y Concacaf: debuta Honduras
Surinam venció dos a tres a Honduras en la Liga de Naciones de la Concacaf, amargando el debut del director técnico José Francisco Molina.
- Clave informativa: Partidos de HOY en la Liga de Naciones UEFA y Concacaf: debuta Honduras
- Punto central: Surinam venció dos a tres a Honduras en la Liga de Naciones de la Concacaf, amargando el debut del director técnico José Francisco Molina.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 15 fuentes informativas y 19 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (19)
- Honduras 2-3 Surinam: Resultado, goles y estadísticas UNANIMO Deportes · hace 1 d
- Acá está Surinam: remontada y justa victoria de visitante frente a un tibio Honduras Claro Sports · hace 1 d
- 2-3. Surinam vence a Honduras y amarga el debut del español José Francisco Molina SWI swissinfo.ch · hace 1 d
- Surinam da otro golpe y le gana a Honduras en Liga de Naciones elgrafico.com · hace 1 d
- Bryan Róchez da la cara tras el golpe ante Surinam y expone al 'culpable' Deportes TVC · hace 1 d
- 2-3. Surinam vence a Honduras y amarga el debut del español José Francisco Molina Yahoo · hace 1 d
- Mayor Figueroa: “No me sorprende el resultado” Diario La Tribuna · hace 1 d
- Telecadena y TVC EN VIVO GRATIS - dónde ver Honduras vs. Surinam vía Fútbol TV y Online por Deportes TVC depor.com · hace 1 d
- Estadísticas de Honduras vs Surinam: Remates, tiros a puerta y posesión 365Scores · hace 1 d
- Honduras vs Suriname en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf /UEFA Nations League 2026, hoy Claro Sports · hace 1 d
- Telecadena y TVC EN VIVO GRATIS - dónde ver Honduras vs. Surinam vía Fútbol TV y Online por Deportes TVC El Comercio Perú · hace 1 d
- Molina promete posesión, intensidad y victoria de Honduras frente a la «difícil» Surinam radioamerica.hn · hace 1 d
- La alineación confirmada de Honduras vs Surinam en la Concacaf Nations League 365Scores · hace 1 d
- ⚽¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Honduras vs. Surinam EN VIVO hoy por Concacaf Nations League 2026 desde EE.UU., Honduras y México? gestion.pe · hace 1 d
- 🚨 ¿Dónde ver transmisión Honduras vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO por Concacaf Nations League 2026? gestion.pe · hace 1 d
- Concacaf designa un árbitro mexicano para el Honduras vs Surinam deportestvc.com · hace 1 d
- Estas calles de Tegucigalpa estarán cerradas este viernes por el Honduras vs. Surinam - Diario El País Honduras · hace 1 d
- Visita especial de excapitanes Diario La Tribuna · hace 1 d
- Partidos de HOY en la Liga de Naciones UEFA y Concacaf: debuta Honduras Diez.HN · hace 1 d
El resumen
El encuentro dejó un marcador adverso para la selección hondureña tras una remontada de Surinam en condición de visitante, según detallan los registros de la jornada deportiva en la Liga de Naciones de la Concacaf y la UEFA. Previamente al partido, el seleccionador español José Francisco Molina había prometido intensidad, posesión y una victoria frente a un rival al que catalogó como difícil.
Sin embargo, el desarrollo del cotejo terminó con el revés y las consiguientes reacciones de los protagonistas sobre el terreno de juego. Diversos medios y portales especializados cubrieron el enfrentamiento, ofreciendo detalles sobre la previa, las alineaciones confirmadas, las estadísticas de remates y posesión, así como las opciones de transmisión en vivo por televisión y plataformas digitales desde distintos países.
Tras el partido, declaraciones como las de Bryan Róchez dando la cara ante el resultado y de Mayor Figueroa señalando que el marcador no le sorprendía comenzaron a circular en la cobertura mediática de los principales diarios deportivos locales. La información disponible hasta el momento no detalla cuáles serán las próximas decisiones tácticas del cuerpo técnico ni las posibles modificaciones en la alineación hondureña para los siguientes compromisos del torneo continental.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 14 min.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Honduras y Surinam?
Surinam venció a Honduras con un marcador de tres a dos en la Liga de Naciones de la Concacaf.
¿Quién es el director técnico de la selección de Honduras?
El español José Francisco Molina dirige al equipo hondureño, cuyo debut oficial en el cargo se vio afectado por este resultado.
¿Qué dijeron los jugadores tras el encuentro?
Bryan Róchez dio la cara tras el golpe ante Surinam y Mayor Figueroa declaró que el resultado no le sorprendía.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Honduras en alerta: así quedó la tabla de posiciones de la Nations League
La situación de Honduras en la Nations League genera alerta y expectativa en la ruta hacia la Copa Oro 2027.
Se le fueron encima a Selvin Brown: así fue el gol de Nicaragua ante Rep. Dominicana
República Dominicana venció a Nicaragua en su debut dentro de la Liga A de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
Matan a balazos a exjugador del Real España frente al mercado Guamilito de San Pedro Sula
El asesinato a balazos del exjugador del Real España conocido como 'Piola' frente al mercado Guamilito genera consternación en San Pedro Sula.
EN VIVO: Juticalpa FC y Marathón anuncian alineaciones para cerrar la jornada 8
Juticalpa FC derrota al Marathón y pone fin al invicto del equipo en la jornada 8.
Alajuelense elimina a Marathón de la Copa Centroamericana y sueña con el "tetra"
Alajuelense asegura su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana tras eliminar a Marathón.
Argentina vs. México Sub-20: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido J3 Mundial Femenil Sub-20 2026 HOY?
Argentina elimina a México en un dramático 3‑2 que cierra el sueño del Tri en el Mundial Sub‑20