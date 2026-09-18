Alajuelense elimina a Marathón de la Copa Centroamericana y sueña con el "tetra"
Alajuelense asegura su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana tras eliminar a Marathón.
- Clave informativa: Alajuelense elimina a Marathón de la Copa Centroamericana y sueña con el "tetra"
- Punto central: Alajuelense asegura su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana tras eliminar a Marathón.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
Cobertura (7)
- Vea los goles con que Alajuelense derrota al Marathón en la Copa Centroamericana (video) nacion.com · hace 13 h
- La Liga de Bryan Ruiz derrota a Marathón y en cancha se vio otro equipo Teletica · hace 13 h
- Poca afición manuda en el Morera Soto ante Marathón Diario Extra · hace 13 h
- LD Alajuelense asegura el pase a Semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf | Official Website · hace 13 h
- Alajuelense elimina a Marathón de la Copa Centroamericana y sueña con el "tetra" Diez.HN · hace 13 h
- ¡MARATHÓN LLEGA ENCENDIDO! El dato que preocupa a Alajuelense antes de la batalla por los cuartos AM Prensa · hace 17 h
- ¡Rugió el tricampeón! Alajuelense está en semifinales de la Copa Centroamericana crhoy.com · hace 17 h
El resumen
Medios como Concacaf, Diez.HN, CRHoy, La Nación, Teletica, Diario Extra y AM Prensa informan que el equipo es dirigido por Bryan Ruiz y que el encuentro se disputó en el estadio Morera Soto. La cobertura señala una escasa presencia de afición manuda en el inmueble, además de destacar que la institución mantiene su camino rumbo al campeonato y se mantiene en la pelea por el título.
No se registran contradicciones directas entre las publicaciones revisadas respecto al resultado deportivo y la eliminación del club hondureño. La cobertura no especifica los detalles del calendario para la siguiente fase del torneo continental.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 7 h.
Respuestas rápidas
¿Qué equipo eliminó a Marathón en la Copa Centroamericana?
Alajuelense aseguró su pase tras derrotar al Marathón en la fase de la Copa Centroamericana.
¿En qué instancia se encuentra Alajuelense tras este resultado?
La institución se encuentra instalada en las semifinales de la competencia regional.
¿Qué detalles adicionales menciona la cobertura sobre el partido?
Los reportes indican que el encuentro contó con poca asistencia de afición manuda en el estadio Morera Soto.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
EN VIVO: Alajuelense y Marathón confirman alineaciones para la Copa Centroamericana
Alajuelense y Marathón confirman alineaciones para definir su pase en la Copa Centroamericana.
Argentina vs. México Sub-20: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido J3 Mundial Femenil Sub-20 2026 HOY?
Argentina elimina a México en un dramático 3‑2 que cierra el sueño del Tri en el Mundial Sub‑20
EN VIVO: ¡Sorpresa en el ataque! Marathón confirma su once titular ante Alajuelense
Marathón sorprende al anunciar cambios en la delantera y confirma su once titular antes del crucial duelo contra Alajuelense
Otero se queja de Concacaf y lanza mensaje a Alajuelense: "Los vamos a eliminar"
Otero amenaza con eliminar a Alajuelense mientras Marathón enfrenta la pérdida de tres titulares en la Copa CONCACAF.
Marathón humilla a Real Estelí y clasifica a cuartos de Copa Centroamericana
Marathón elimina a Real Estelí y asegura su puesto en los cuartos de la Copa Centroamericana, mientras la transmisión en vivo genera gran expectación.
Marathón vs Real Estelí en vivo: ¡Una sorpresa! El Monstruo confirma 11 titular
El duelo entre CD Marathón y Real Estelí se transmite en vivo y decide el pase a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026