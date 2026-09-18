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Alajuelense elimina a Marathón de la Copa Centroamericana y sueña con el "tetra"

Alajuelense asegura su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana tras eliminar a Marathón.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Alajuelense elimina a Marathón de la Copa Centroamericana y sueña con el "tetra"
  • Punto central: Alajuelense asegura su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana tras eliminar a Marathón.
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Cobertura (7)

El resumen

Medios como Concacaf, Diez.HN, CRHoy, La Nación, Teletica, Diario Extra y AM Prensa informan que el equipo es dirigido por Bryan Ruiz y que el encuentro se disputó en el estadio Morera Soto. La cobertura señala una escasa presencia de afición manuda en el inmueble, además de destacar que la institución mantiene su camino rumbo al campeonato y se mantiene en la pelea por el título.

No se registran contradicciones directas entre las publicaciones revisadas respecto al resultado deportivo y la eliminación del club hondureño. La cobertura no especifica los detalles del calendario para la siguiente fase del torneo continental.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 7 h.

Respuestas rápidas

¿Qué equipo eliminó a Marathón en la Copa Centroamericana?

Alajuelense aseguró su pase tras derrotar al Marathón en la fase de la Copa Centroamericana.

¿En qué instancia se encuentra Alajuelense tras este resultado?

La institución se encuentra instalada en las semifinales de la competencia regional.

¿Qué detalles adicionales menciona la cobertura sobre el partido?

Los reportes indican que el encuentro contó con poca asistencia de afición manuda en el estadio Morera Soto.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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Alajuelense Marathón Copa Centroamericana Bryan Ruiz Concacaf

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