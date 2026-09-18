Alajuelense elimina a Marathón de la Copa Centroamericana y sueña con el "tetra"

Medios como Concacaf, Diez.HN, CRHoy, La Nación, Teletica, Diario Extra y AM Prensa informan que el equipo es dirigido por Bryan Ruiz y que el encuentro se disputó en el estadio Morera Soto. La cobertura señala una escasa presencia de afición manuda en el inmueble, además de destacar que la institución mantiene su camino rumbo al campeonato y se mantiene en la pelea por el título.

No se registran contradicciones directas entre las publicaciones revisadas respecto al resultado deportivo y la eliminación del club hondureño. La cobertura no especifica los detalles del calendario para la siguiente fase del torneo continental.