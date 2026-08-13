Ahora sí, plantarán árboles en plazas comerciales
Miles de árboles serán plantados en los estacionamientos de centros comerciales en Ciudad Juárez tras un nuevo acuerdo.
El resumen
Se ha puesto en marcha un plan de arborización en Ciudad Juárez para plantar hasta cinco mil quinientos árboles en los estacionamientos de plazas comerciales, con el fin de reducir las superficies de concreto. La medida surge de un acuerdo establecido entre el Municipio y las propias plazas comerciales, según detallan medios como El Sol de México, Yahoo en Español Vida y Estilo, Puente Libre, Net Noticias y diario.mx.
La cobertura actual no especifica los plazos exactos para completar la plantación ni las sanciones previstas en caso de incumplimiento por parte de los establecimientos comerciales.
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Cobertura (5)
- Comenzarán a plantar árboles en estacionamientos de plazas comerciales🎦 Puente Libre · hace 3 h
- Acuerdan Municipio y plazas comerciales poner en marcha plan de arborización Net Noticias · hace 3 h
- Acuerdan plazas comerciales de Juárez plantar hasta 5 mil 500 árboles en estacionamientos El Sol de México · hace 3 h
- ¡Adiós al concreto! Plazas en Ciudad Juárez tendrán que plantar miles de árboles Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 3 h
- Ahora sí, plantarán árboles en plazas comerciales diario.mx · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos árboles se planea plantar?
Hasta cinco mil quinientos árboles en los estacionamientos de plazas comerciales.
¿Quiénes acordaron poner en marcha el plan?
El Municipio y las plazas comerciales de Ciudad Juárez.
¿Qué áreas específicas serán intervenidas?
Los estacionamientos de las plazas comerciales para reducir el concreto.
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