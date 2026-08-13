Ahora sí, plantarán árboles en plazas comerciales

Se ha puesto en marcha un plan de arborización en Ciudad Juárez para plantar hasta cinco mil quinientos árboles en los estacionamientos de plazas comerciales, con el fin de reducir las superficies de concreto. La medida surge de un acuerdo establecido entre el Municipio y las propias plazas comerciales, según detallan medios como El Sol de México, Yahoo en Español Vida y Estilo, Puente Libre, Net Noticias y diario.mx.

La cobertura actual no especifica los plazos exactos para completar la plantación ni las sanciones previstas en caso de incumplimiento por parte de los establecimientos comerciales.