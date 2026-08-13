¡VIDEO! Así fue ataque con espada que dejó a hombre sin una mano
Un ataque con sable deja a un hombre sin mano en Ciudad Juárez y desencadena una rápida detención preventiva
El resumen
La escena muestra al agresor blandiendo un sable tipo samurái y la víctima recibiendo el golpe que le provocó la amputación parcial de la extremidad. El hombre fue detenido y, como constan los reportes de El Diario de Chihuahua, Net Noticias y El Sol de México, permanece en prisión preventiva mientras se adelanta la investigación.
La imputación por delito de lesionar gravemente a otra persona ya está en curso, según Norte de Ciudad Juárez y N+. Los medios coinciden en que el ataque involucró un sable y que la víctima perdió la mano, pero difieren en la forma de describir el arma, empleando términos como “sablazo samurái” o simplemente “corte de extremidad”.
Ningún artículo proporciona información sobre el motivo del enfrentamiento ni sobre la identidad completa del agresor. La cobertura hasta el momento no indica fechas de audiencia ni si se presentarán cargos adicionales, dejando pendiente la evolución del proceso judicial.
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Cobertura (7)
- Una riña por el estacionamiento termina en amputación: ataca a su vecino con un sable en Parajes de Oriente 860 Líder Informativo · hace 8 h
- Responsable del ‘sablazo’ samurái permanece en prisión preventiva El Diario de Chihuahua · hace 8 h
- Investigan a hombre por amputar mano con espada en Ciudad Juárez Net Noticias · hace 8 h
- Queda en prisión preventiva acusado de amputar mano a vecino Norte de Ciudad Juárez · hace 8 h
- Detienen a Sujeto Tras Cortarle Extremidad a su Vecino con un Sable en Ciudad Juárez N+ · hace 8 h
- FORMULAN IMPUTACIÓN A SUJETO QUE LE CORTÓ LA MANO A SU VECINO El Sol de México · hace 8 h
- ¡VIDEO! Así fue ataque con espada que dejó a hombre sin una mano puentelibre.mx · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió en el incidente de Ciudad Juárez?
Un vecino atacó a otro con un sable, provocando la amputación de la mano derecha de la víctima; el suceso quedó registrado en un video difundido el 12 de agosto.
¿Quién está bajo prisión preventiva y por qué?
El agresor fue detenido y se mantiene en prisión preventiva, según informan El Diario de Chihuahua, Net Noticias y El Sol de México, por la acusación de haber cortado la mano de su vecino con un sable.
¿Qué información falta para entender el caso?
Los reportes no especifican el motivo del ataque, la identidad completa del agresor ni el calendario de la audiencia o posibles cargos adicionales.
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