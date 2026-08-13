¡VIDEO! Así fue ataque con espada que dejó a hombre sin una mano

La escena muestra al agresor blandiendo un sable tipo samurái y la víctima recibiendo el golpe que le provocó la amputación parcial de la extremidad. El hombre fue detenido y, como constan los reportes de El Diario de Chihuahua, Net Noticias y El Sol de México, permanece en prisión preventiva mientras se adelanta la investigación.

La imputación por delito de lesionar gravemente a otra persona ya está en curso, según Norte de Ciudad Juárez y N+. Los medios coinciden en que el ataque involucró un sable y que la víctima perdió la mano, pero difieren en la forma de describir el arma, empleando términos como “sablazo samurái” o simplemente “corte de extremidad”.

Ningún artículo proporciona información sobre el motivo del enfrentamiento ni sobre la identidad completa del agresor. La cobertura hasta el momento no indica fechas de audiencia ni si se presentarán cargos adicionales, dejando pendiente la evolución del proceso judicial.