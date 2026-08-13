Israel confirmó un ataque contra el jefe de una célula terrorista de Hamas en Gaza que planeaba atentar contra sus fuerzas

Las fuerzas israelíes llevaron a cabo un bombardeo en el norte de Gaza que resultó en la muerte de un presunto comandante y francotirador de Hamas, según la confirmación oficial difundida por medios como Infobae y La Jornada. Este ataque representa el primer bombardeo israelí sobre el territorio en más de una semana.

Los reportes de Enlace Judío, elexpres.com y Chicago Tribune señalan que la ofensiva tuvo como objetivo específico a un líder terrorista que preparaba acciones armadas contra las tropas de Israel, enmarcándose en las operaciones militares en curso en la Franja de Gaza. La cobertura disponible no detalla la identidad exacta del comandante abatido más allá de su rango en la organización, ni especifica las consecuencias generales en el área afectada tras la incursión con drones.