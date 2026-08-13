Estados del Golfo buscan alternativa al estrecho de Ormuz
Los mercados petroleros globales enfrentan tensiones crecientes mientras los Estados del Golfo buscan rutas alternas.
Cobertura (7)
- El bloqueo de Ormuz acelera el agotamiento de las existencias mundiales de petróleo EL PAÍS · hace 7 h
- La AIE y la OPEP discrepan sobre la demanda de petróleo mientras se prolonga el cierre de Ormuz Yahoo Finanzas · hace 7 h
- AIE rebaja previsión de oferta de petróleo 2026 por tensiones en Medio Oriente Yahoo Finanzas · hace 7 h
- (Multimedia) Ampliación: OPEP rebaja previsión de crecimiento de demanda de petróleo para 2026 Xinhua Español · hace 7 h
- ¿Por qué el mercado petrolero tiene los nervios de punta con Medio Oriente? France 24 · hace 7 h
- AIE alerta de mayor escasez de petróleo pese a menor demanda por la guerra Bloomberg.com · hace 7 h
- Estados del Golfo buscan alternativa al estrecho de Ormuz dw.com · hace 7 h
El resumen
La Agencia Internacional de Energía rebajó la previsión de oferta de petróleo para 2026 y alertó sobre una mayor escasez pese a una menor demanda debido a la guerra, según datos de Yahoo Finanzas y Bloomberg.com. Por su parte, Xinhua Español reportó que la OPEP también redujo su previsión de crecimiento de la demanda de crudo para el mismo año, mientras France 24 detalló el nerviosismo generalizado en el mercado petrolero.
La cobertura actual no especifica qué rutas terrestres o marítimas alternas utilizarán los países del Golfo para evitar el estrecho de Ormuz ni detalla los plazos para concretar estas alternativas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 2 h.
Respuestas rápidas
¿Qué entidades redujeron sus previsiones para 2026?
La Agencia Internacional de Energía y la OPEP.
¿Por qué hay nerviosismo en el mercado petrolero?
Debido a las tensiones y la guerra en Medio Oriente.
¿Qué buscan los Estados del Golfo según la cobertura?
Una alternativa al estrecho de Ormuz.
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