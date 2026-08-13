Estados del Golfo buscan alternativa al estrecho de Ormuz

La Agencia Internacional de Energía rebajó la previsión de oferta de petróleo para 2026 y alertó sobre una mayor escasez pese a una menor demanda debido a la guerra, según datos de Yahoo Finanzas y Bloomberg.com. Por su parte, Xinhua Español reportó que la OPEP también redujo su previsión de crecimiento de la demanda de crudo para el mismo año, mientras France 24 detalló el nerviosismo generalizado en el mercado petrolero.

La cobertura actual no especifica qué rutas terrestres o marítimas alternas utilizarán los países del Golfo para evitar el estrecho de Ormuz ni detalla los plazos para concretar estas alternativas.