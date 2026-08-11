TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Mundo

Venezuela e Israel acordaron reactivar la coordinación consular tras 17 años de ruptura diplomática

Venezuela e Israel reanudan sus servicios consulares y su coordinación tras diecisiete años de ruptura diplomática.

10fuentes
11artículos
15velocidad
+7%desde la primera detección
hace 5 hprimera detección

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

El resumen

Venezuela e Israel han acordado establecer mecanismos para la prestación de servicios consulares y reactivar su coordinación, marcando un giro en su relación diplomática tras diecisiete años de interrupción y un acercamiento gestionado por Delcy Rodríguez. El proceso incluye también una cooperación técnica vinculada a un terremoto registrado el veinticuatro de junio, según los reportes.

La cobertura de medios como El Nacional, Revista Semana, JNS.org, Mundo UR, EL PAÍS, San Antonio Express-News e Infobae detalla que el canciller israelí calificó este acercamiento consular como una buena noticia. Asimismo, el principal rabino de Venezuela había instado previamente a la reanudación de los lazos con Israel, antecedente citado en las publicaciones recientes.

Los despachos informativos actuales no especifican los plazos exactos ni el alcance total que tendrán los nuevos mecanismos consulares acordados entre ambos gobiernos, dejando abierta la evolución de este restablecimiento diplomático.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.

Cobertura (11)

Respuestas rápidas

¿Qué países acordaron reanudar la coordinación consular?

Venezuela e Israel acordaron reactivar la coordinación y establecer mecanismos para la prestación de servicios consulares.

¿Cuánto tiempo duró la ruptura diplomática?

La ruptura diplomática se extendió durante diecisiete años antes de este nuevo acuerdo.

¿Qué otros aspectos se mencionan en la cooperación?

La cobertura señala que ambos gobiernos acordaron cooperación técnica tras el terremoto del veinticuatro de junio.

Temas

Venezuela Israel Diplomacia Delcy Rodríguez

Tendencias relacionadas

↓ Enfriándose Entretenimiento 🔮 se desvanece

Franklin Virgüez sufrió un ACV

El reconocido actor venezolano Franklin Virgüez padece un ACV mientras estaba en Miami, generando alarma en el mundo del espectáculo.

7 fuentes 7 artículos v 5 hace 2 h
▲ En su punto Mundo 🔮 se mantiene

Terremoto en Colombia: esto es lo que sabemos

Un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia deja destrucción, saldo de víctimas y la declaración de emergencia nacional.

29 fuentes 46 artículos v 62 hace 2 h