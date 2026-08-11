Venezuela e Israel acordaron reactivar la coordinación consular tras 17 años de ruptura diplomática
Venezuela e Israel reanudan sus servicios consulares y su coordinación tras diecisiete años de ruptura diplomática.
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El resumen
Venezuela e Israel han acordado establecer mecanismos para la prestación de servicios consulares y reactivar su coordinación, marcando un giro en su relación diplomática tras diecisiete años de interrupción y un acercamiento gestionado por Delcy Rodríguez. El proceso incluye también una cooperación técnica vinculada a un terremoto registrado el veinticuatro de junio, según los reportes.
La cobertura de medios como El Nacional, Revista Semana, JNS.org, Mundo UR, EL PAÍS, San Antonio Express-News e Infobae detalla que el canciller israelí calificó este acercamiento consular como una buena noticia. Asimismo, el principal rabino de Venezuela había instado previamente a la reanudación de los lazos con Israel, antecedente citado en las publicaciones recientes.
Los despachos informativos actuales no especifican los plazos exactos ni el alcance total que tendrán los nuevos mecanismos consulares acordados entre ambos gobiernos, dejando abierta la evolución de este restablecimiento diplomático.
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Cobertura (11)
- Israel y Venezuela reanudan relaciones consulares tras 17 años, luego de la ayuda israelí por el doble terremoto venezolano El Tiempo · hace 4 h
- Venezuela e Israel acuerdan restablecer servicios consulares tras una ruptura diplomática de 17 años BBC · hace 4 h
- Venezuela retoma sus relaciones con Isarel, rotas por Hugo Chávez en 2009 Yahoo · hace 9 h
- Venezuela e Israel acuerdan restablecer servicios consulares tras una ruptura diplomática de 17 años BBC · hace 9 h
- Canciller israelí califica acercamiento consular con Venezuela como "otra buena noticia" El Nacional · hace 9 h
- Giro histórico en Venezuela: Delcy Rodríguez estrecha lazos con un país enemigo de Nicolás Maduro Revista Semana · hace 9 h
- El principal rabino de Venezuela insta a la reanudación de los lazos con Israel JNS.org · hace 9 h
- Gobierno e Israel acuerdan cooperación técnica tras el terremoto del #24Jun Mundo UR · hace 9 h
- Venezuela e Israel reanudan sus servicios consulares 17 años después EL PAÍS · hace 9 h
- Venezuela e Israel acuerdan establecer mecanismos para la prestación de servicios consulares San Antonio Express-News · hace 9 h
- Venezuela e Israel acordaron reactivar la coordinación consular tras 17 años de ruptura diplomática Infobae · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Qué países acordaron reanudar la coordinación consular?
Venezuela e Israel acordaron reactivar la coordinación y establecer mecanismos para la prestación de servicios consulares.
¿Cuánto tiempo duró la ruptura diplomática?
La ruptura diplomática se extendió durante diecisiete años antes de este nuevo acuerdo.
¿Qué otros aspectos se mencionan en la cooperación?
La cobertura señala que ambos gobiernos acordaron cooperación técnica tras el terremoto del veinticuatro de junio.
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