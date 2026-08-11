Venezuela e Israel acordaron reactivar la coordinación consular tras 17 años de ruptura diplomática

Venezuela e Israel han acordado establecer mecanismos para la prestación de servicios consulares y reactivar su coordinación, marcando un giro en su relación diplomática tras diecisiete años de interrupción y un acercamiento gestionado por Delcy Rodríguez. El proceso incluye también una cooperación técnica vinculada a un terremoto registrado el veinticuatro de junio, según los reportes.

La cobertura de medios como El Nacional, Revista Semana, JNS.org, Mundo UR, EL PAÍS, San Antonio Express-News e Infobae detalla que el canciller israelí calificó este acercamiento consular como una buena noticia. Asimismo, el principal rabino de Venezuela había instado previamente a la reanudación de los lazos con Israel, antecedente citado en las publicaciones recientes.

Los despachos informativos actuales no especifican los plazos exactos ni el alcance total que tendrán los nuevos mecanismos consulares acordados entre ambos gobiernos, dejando abierta la evolución de este restablecimiento diplomático.