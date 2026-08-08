Bruno Guimarães firma con el Arsenal

El mediocampista Bruno Guimarães ha firmado oficialmente con el Arsenal, según confirman las recientes publicaciones de medios especializados como Fichajes.com y MARCA. La incorporación del jugador se produce tras una serie de movimientos que incluyeron la petición explícita de salida por parte del propio futbolista, tal como señaló el director deportivo del Newcastle, según reportó koha.net.

La cobertura mediática destaca la magnitud de la operación, con Telemundo informando que la negociación se encontraba a un paso de concretarse por una cifra récord, mientras que La Red 106.1 FM subraya la llegada del centrocampista a un gigante de la Premier League. Las publicaciones actuales no detallan los términos exactos del contrato ni la cifra oficial pagada por la transferencia, dejando pendientes los detalles económicos específicos del acuerdo entre ambos clubes ingleses.