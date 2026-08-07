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Manchester City contrató al arquero argentino Gerónimo Rulli

El Manchester City concretó la contratación del arquero argentino Gerónimo Rulli, campeón del mundo con la Selección.

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El resumen

El arquero argentino Gerónimo Rulli se convirtió en nuevo jugador del Manchester City, club que acordó su fichaje según lo informado por medios como ESPN Deportes, Infobae, Olé, El Gráfico y El Intransigente. La operación involucra a un futbolista que integra la Selección Argentina y ostenta el título de campeón del mundo.

Tras confirmarse la transferencia a la Premier League, Rulli emprendió viaje hacia Inglaterra para someterse a la correspondiente revisión médica previa a la formalización del vínculo. Las coberturas periodísticas señalan que el acuerdo contractual firmado con el club inglés se extenderá por un plazo de dos años.

En el estado actual de los acontecimientos, la llegada del guardameta genera expectativa en el entorno del club británico y de la prensa deportiva internacional, mientras se aguardan los anuncios formales sobre su presentación oficial con el equipo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 18 h.

Respuestas rápidas

¿Qué equipo contrató a Gerónimo Rulli?

El Manchester City de la Premier League.

¿Por cuántos años firmará su contrato?

El acuerdo establecido es por dos años.

¿De qué nacionalidad es el arquero y qué selección integra?

Es de nacionalidad argentina y forma parte de la Selección Argentina.

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