Mourinho le comunicó que no cuenta con él, se hartó y pide irse del Real Madrid

La cobertura señala la Premier League como una posible vía de escape, al tiempo que menciona el interés de 3 clubes españoles y la vinculación con una posible salida de Soulé que abriría la puerta al deseo de Gasperini. Los detalles sobre el acuerdo definitivo de su traspaso y los nombres específicos de todos los clubes interesados no están especificados en los titulares, por lo que la cobertura no detalla los siguientes pasos formales de la salida.