Mourinho le comunicó que no cuenta con él, se hartó y pide irse del Real Madrid
El delantero Endrick pide irse del Real Madrid tras conocer que no cuenta para Mourinho.
Cobertura (5)
- La Premier, la gran vía de escape para Endrick SPORT · hace 12 h
- La posible salida de Soulé abriría la puerta al gran deseo de Gasperini: Endrick PLANETA ROMA · hace 12 h
- 3 clubes españoles se mueven por la estrella del Real Madrid Yahoo · hace 12 h
- El destino de Endrick para la 2026-2027 toma forma Fichajes.com · hace 12 h
- Mourinho le comunicó que no cuenta con él, se hartó y pide irse del Real Madrid Diez.HN · hace 12 h
El resumen
La cobertura señala la Premier League como una posible vía de escape, al tiempo que menciona el interés de 3 clubes españoles y la vinculación con una posible salida de Soulé que abriría la puerta al deseo de Gasperini. Los detalles sobre el acuerdo definitivo de su traspaso y los nombres específicos de todos los clubes interesados no están especificados en los titulares, por lo que la cobertura no detalla los siguientes pasos formales de la salida.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (50% respaldado) Actualizado hace 8 h.
Respuestas rápidas
¿Por qué pide irse Endrick del Real Madrid?
Porque Mourinho le comunicó que no cuenta con él.
¿Qué destinos se barajan para Endrick?
Se menciona la Premier League, el interés de 3 clubes españoles y la opción vinculada a Gasperini.
¿Qué medios cubren la noticia?
SPORT, Planeta Roma, Yahoo, Fichajes.com y Diez.HN.
Velocidad
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