Los seguidores del fútbol internacional enfrentan la incertidumbre sobre el destino del delantero, luego de que el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, señalara que el club tomó una decisión respecto a la posible salida del jugador. La situación se enmarca en una puja entre el Barcelona y el propio Atlético de Madrid, acompañada por un cambio de estrategia institucional.

Diversos medios deportivos y informativos como ESPN Deportes, Diario AS, infobae.com, OkDiario y France 24 han seguido de cerca este nuevo capítulo, destacando la cuenta atrás activada por el propio futbolista para anunciar su próximo paso. La cobertura actual no especifica los detalles definitivos de dicha decisión ni el acuerdo final entre las entidades involucradas, dejando abiertas las incógnitas sobre el desenlace de esta negociación.