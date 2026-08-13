Tottenham acuerda venta de Cuti Romero a Atlético por 40 millones

El mercado de fichajes europeo registra un movimiento clave cuando el Tottenham acuerda la venta de Cuti Romero al Atlético de Madrid por una cifra establecida en 40 millones, según la cobertura difundida este 13 de agosto de 2026. Posteriormente, las informaciones detallan que el traspaso incluye un contrato previsto hasta el año 2031 para el futbolista que disputó la final del Mundial, mientras medios especializados señalan que el acuerdo representa una solución para la crisis de Álvarez y sitúan al jugador pasando el reconocimiento médico en Madrid.

En la actualidad, la operación se encuentra prácticamente cerrada a falta de confirmaciones oficiales adicionales sobre los plazos definitivos de su presentación en el club rojiblanco.