Tottenham acuerda venta de Cuti Romero a Atlético por 40 millones
El Tottenham Hotspur y el Atlético de Madrid alcanzan un acuerdo millonario por el traspaso de Cuti Romero.
Cobertura (8)
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El resumen
El mercado de fichajes europeo registra un movimiento clave cuando el Tottenham acuerda la venta de Cuti Romero al Atlético de Madrid por una cifra establecida en 40 millones, según la cobertura difundida este 13 de agosto de 2026. Posteriormente, las informaciones detallan que el traspaso incluye un contrato previsto hasta el año 2031 para el futbolista que disputó la final del Mundial, mientras medios especializados señalan que el acuerdo representa una solución para la crisis de Álvarez y sitúan al jugador pasando el reconocimiento médico en Madrid.
En la actualidad, la operación se encuentra prácticamente cerrada a falta de confirmaciones oficiales adicionales sobre los plazos definitivos de su presentación en el club rojiblanco.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Cuál es el monto del traspaso de Cuti Romero?
La operación se acordó por 40 millones.
¿A qué equipo se marcha el jugador desde el Tottenham?
El destino es el Atlético de Madrid.
¿Hasta qué año firmaría el futbolista según los informes?
Las afirmaciones indican un contrato hasta el año 2031.
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