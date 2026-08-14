Bradley Beal continúa con Clippers mediante un contrato de dos años y 13.2 millones

El anuncio llega en la ventana de agencia libre 2026 y elimina la especulación sobre su futuro. Posteriormente, ESPN Deportes y CDN Deportes reiteran la duración y el monto del contrato, mientras que 7dias.com.do destaca el valor exacto de 13.2 millones.

Con la firma ya oficializada, la situación actual muestra a Beal bajo contrato con los Clippers sin contradicciones pendientes. Según la cobertura, el próximo paso será su integración al entrenamiento de pretemporada y la preparación del roster para la próxima campaña.

No se reportan nuevas negociaciones ni incertidumbres sobre su permanencia.