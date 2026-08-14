Bradley Beal continúa con Clippers mediante un contrato de dos años y 13.2 millones
A pesar de rumores de otras opciones, Bradley Beal firma dos años y 13.2 millones con los Clippers, asegurando su regreso a Los Ángeles.
Cobertura (8)
- Bradley Beal firma por dos años con los Clippers diariolibre.com · hace 9 h
- Bradley Beal continuará con los Clippers elcaribe.com.do · hace 9 h
- Bradley Beal regresa a los Clippers NBAmaniacs · hace 9 h
- Rumores NBA: Las 2 franquicias con opciones de contar con Bradley Beal Blog de Basket · hace 9 h
- Bradley Beal renueva con los Clippers por dos años CDN Deportes · hace 9 h
- Los Angeles Clippers firmaron de nuevo a Bradley Beal con un contrato de dos años y $13.2 millones de dólares 7dias.com.do · hace 9 h
- Bradley Beal renueva con Los Angeles Clippers en la Agencia Libre 2026 Blog de Basket · hace 9 h
- Bradley Beal continúa con Clippers mediante un contrato de dos años y 13.2 millones ESPN Deportes · hace 9 h
El resumen
El anuncio llega en la ventana de agencia libre 2026 y elimina la especulación sobre su futuro. Posteriormente, ESPN Deportes y CDN Deportes reiteran la duración y el monto del contrato, mientras que 7dias.com.do destaca el valor exacto de 13.2 millones.
Con la firma ya oficializada, la situación actual muestra a Beal bajo contrato con los Clippers sin contradicciones pendientes. Según la cobertura, el próximo paso será su integración al entrenamiento de pretemporada y la preparación del roster para la próxima campaña.
No se reportan nuevas negociaciones ni incertidumbres sobre su permanencia.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (71% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Cuál es la duración y el valor del nuevo contrato de Bradley Beal con los Clippers?
Según la cobertura, el contrato es por dos años y tiene un valor de 13.2 millones de dólares.
¿Qué indica la cobertura sobre los rumores de otras franquicias?
Un artículo de Blog de Basket menciona rumores de dos franquicias con opciones, pero la mayoría de los informes confirman su renovación con los Clippers.
¿Qué se espera del jugador tras la firma?
Los medios indican que Beal se incorporará a los entrenamientos de pretemporada y al roster de los Clippers para la próxima temporada.
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