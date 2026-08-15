Cinco años después de la victoria de los talibanes, Afganistán sigue perdiendo

Más de 2,6 millones de niñas afganas se han visto privadas de la educación secundaria desde 2021, según los datos difundidos al cumplirse cinco años de la victoria de los talibanes en el país. Esta situación se enmarca en una crisis generalizada de derechos que afecta profundamente a la sociedad afgana, donde las mujeres denuncian haber perdido su lugar en la vida pública y social.

La cobertura informativa destaca las alertas emitidas por la ONU sobre la grave crisis de derechos humanos y el dilema internacional sobre cómo tratar al Talibán para generar un cambio, ya que la presión y las amenazas no están funcionando. En este contexto, medios como Unicef, elpais.com, BBC, San Antonio Express-News y CNN en Español documentan la persistencia de las restricciones y el impacto diario sobre la población.

Las proyecciones futuras y las posibles medidas de la comunidad internacional ante este quiebre social no han sido especificadas en los reportes actuales, mientras el régimen talibán consolida un lustro en el poder.