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Asfura lanza histórica reforma catastral que llegará a los 298 municipios

La cobertura registra el lanzamiento de una reforma catastral en Honduras que busca alcanzar los 298 municipios mediante los Centros Asociados Municipales.

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El resumen

El gobierno del presidente Asfura ha anunciado una reforma catastral calificada como histórica para ampliar los servicios a los 298 municipios del país. La iniciativa contempla el fortalecimiento de los Centros Asociados Municipales y la ampliación de cobertura por parte del IP con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica.

La cobertura periodística se centra en el anuncio gubernamental difundido por medios como HCH, Hondudiario, El Heraldo, Proceso Digital y Diario La Tribuna. Paralelamente, se han presentado avances sobre la modernización de la gestión territorial y geoespacial ante expertos de la Organización de las Naciones Unidas.

Los reportes actuales no detallan los plazos específicos para la implementación total en todos los municipios ni los costos asociados a la ampliación de los servicios catastrales. La información disponible tampoco especifica los detalles técnicos sobre la colaboración con los expertos de la ONU.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿A cuántos municipios llegará la reforma catastral?

La cobertura señala que los servicios catastrales llegarán a los 298 municipios.

¿Qué institución ampliará la cobertura de servicios?

El IP y el gobierno anunciaron la ampliación a través del fortalecimiento de los Centros Asociados Municipales.

¿Qué instancia internacional conoció los avances de gestión territorial?

Los avances para modernizar la gestión territorial y geoespacial fueron presentados ante expertos de la ONU.

Velocidad

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