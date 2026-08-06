Murió el preso político José Breijo mientras esperaba la libertad plena en un hospital
A los 71 años, murió el preso político José Breijo en un hospital mientras esperaba su libertad plena.
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El resumen
A los 71 años falleció José Breijo, identificado como preso político uruguayo-venezolano, quien se encontraba bajo medida de arresto domiciliario y esperaba la libertad plena en un centro hospitalario. De acuerdo con la información difundida por diversos medios, el deceso se produjo en medio de esta condición jurídica.
La cobertura de medios como El Diario Venezuela, Canal26, El Tiempo, Diario Versión Final y lapatilla.com señala que Breijo también había denunciado previamente la ocupación de su vivienda. Su doble nacionalidad y su estatus de detención han centrado la atención informativa sobre su caso en las últimas horas.
Las publicaciones disponibles no detallan las futuras acciones procesales ni las reacciones oficiales tras el fallecimiento, por lo que la cobertura no especifica mayores medidas institucionales por ahora.
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Cobertura (8)
- Murió el preso político José Breijo el-carabobeno.com · hace 1 d
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- Murió el preso político José Breijo mientras esperaba la libertad plena en un hospital lapatilla.com · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Quién era José Breijo?
Era un preso político uruguayo-venezolano de 71 años que estaba bajo arresto domiciliario y había denunciado la ocupación de su vivienda.
¿Dónde y cuándo ocurrió su muerte?
Murió en un hospital mientras esperaba su libertad plena, según los reportes difundidos el 6 de agosto de 2026.
¿Qué se sabe sobre su situación legal previa?
Se encontraba bajo medida de arresto domiciliario a la espera de su libertad plena al momento de su fallecimiento en el centro hospitalario.
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