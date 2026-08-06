Murió el preso político José Breijo mientras esperaba la libertad plena en un hospital

A los 71 años falleció José Breijo, identificado como preso político uruguayo-venezolano, quien se encontraba bajo medida de arresto domiciliario y esperaba la libertad plena en un centro hospitalario. De acuerdo con la información difundida por diversos medios, el deceso se produjo en medio de esta condición jurídica.

La cobertura de medios como El Diario Venezuela, Canal26, El Tiempo, Diario Versión Final y lapatilla.com señala que Breijo también había denunciado previamente la ocupación de su vivienda. Su doble nacionalidad y su estatus de detención han centrado la atención informativa sobre su caso en las últimas horas.

Las publicaciones disponibles no detallan las futuras acciones procesales ni las reacciones oficiales tras el fallecimiento, por lo que la cobertura no especifica mayores medidas institucionales por ahora.