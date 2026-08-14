Cómo una ruta marítima gélida en el extremo norte del mundo está uniendo a China y Rusia

La apertura del primer servicio regular entre Asia y Europa por el Ártico ya está modificando la percepción de los importadores: la posibilidad de envíos más rápidos y con una escala planificada en el puerto británico de Felixstowe sugiere una reducción de los costos asociados al Sistema de Comercio de Emisiones (ETS). Esa opción se materializa gracias a un grupo chino que ha puesto en marcha una ruta comercial constante a través del Ártico, conectando directamente a China y Rusia según informa CNN en Español.

El Economista alerta que el Ártico, al abrirse al tráfico, puede causar daños a Europa, mientras Expansión pide una dosis de realidad sobre el impacto ambiental y logístico del transporte marítimo ártico. France24 confirma la iniciativa del grupo chino, reforzando la visión de una conexión norte‑sur que desafía las rutas tradicionales.

Con la ruta ya operativa, la atención se dirige a cómo responderán los reguladores europeos al posible incremento de emisiones y a si otras naciones buscarán replicar el modelo. La pregunta abierta es si la expansión ártica equilibrará los beneficios comerciales con los riesgos medioambientales que la prensa aún está evaluando.