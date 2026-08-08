La Armada de Estados Unidos ha reclasificado y proyecta convertir 19 submarinos de la clase Virginia en buques de misiles guiados para operaciones clandestinas, incorporando 28 misiles Tomahawk adicionales y capacidad para equiparlos con misiles antiaéreos orientados a derribar aeronaves y drones. Esta medida militar y su despliegue estratégico resultan relevantes para China, según detallan las coberturas especializadas de medios como CNN en Español, Zona Militar, El Español, escenariomundial.com y DiarioBitcoin.

Las informaciones disponibles no especifican los calendarios concretos de ejecución ni los detalles operativos adicionales de estas conversiones navales.