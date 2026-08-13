Microsoft reduce su presencia en China, una decisión marcada por desafíos geopolíticos y un repliegue que contempla el cierre de oficinas y sucursales en el país asiático. La reducción de operaciones responde a un contexto de desafíos geopolíticos, aunque la compañía mantiene una ventana abierta y apuesta por la inteligencia artificial para no perder el mercado, según los informes y coberturas disponibles.

Diversos medios, entre ellos Infobae, DiarioBitcoin, KCH FM, MarketScreener España y Gamereactor, recogen la noticia sobre el repliegue y la posible salida definitiva de Microsoft de territorio chino, mientras la cobertura no especifica mayores detalles sobre futuros plazos o el impacto total de esta medida.