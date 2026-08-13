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Cristian Castro revela qué carrera universitaria estudiará tras graduarse

A los 51 años, el cantante Cristian Castro completa su bachillerato y expresa su intención de ingresar a la UNAM para estudiar diseño industrial.

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Respuestas rápidas

¿Qué nivel de estudios completó Cristian Castro?

Completó su bachillerato o preparatoria a los 51 años.

¿Qué carrera universitaria planea estudiar?

Tiene la intención de estudiar diseño industrial.

¿Qué institución educativa mencionó para su ingreso?

Mencionó a la UNAM y señaló una escuela privada como alternativa si no llega a ingresar.

El resumen

A la edad de 51 años, el cantante Cristian Castro completó sus estudios de bachillerato, un acontecimiento marcado por su graduación y la revelación de sus planes académicos futuros. Cobertura de medios como Infobae y El Nuevo Día detalla que el artista expresó su deseo de cursar la carrera de diseño industrial, defendiendo además su acceso a la UNAM y mencionando una opción de escuela privada en caso de no ingresar.

La celebración de la graduación estuvo acompañada de diversos sucesos informados por Telemundo, Univision y Yahoo en Español Vida y Estilo. Entre estos detalles figuran una emergencia médica atendida por paramédicos durante el evento y la asistencia de Verónica Castro utilizando oxígeno, lo cual generó atención en los reportes.

Asimismo, plataformas como Mediotiempo registraron reacciones en redes sociales sobre el futuro académico del intérprete. Los siguientes pasos se centran en el proceso de ingreso a la educación superior y la confirmación oficial de su admisión a la institución universitaria mencionada, detalles que la cobertura actual aún no especifica.

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