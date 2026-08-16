Jennifer Hermoso se despide de Tigres Femenil tras dos años y medio

La salida de Jennifer Hermoso de Tigres Femenil marca el cierre de una etapa de dos años y medio para la delantera española en el equipo de las Amazonas. La jugadora protagonizó una despedida emotiva en la que recibió un reconocimiento institucional, dejando frases destacadas sobre su paso por la escuadra mexicana según recogen diversos medios especializados.

La cobertura informativa se centra en la emotividad del adiós y en la sorpresa generada por su aparición institucional, con participaciones de medios como MARCA, Yahoo, Mediotiempo, Diario AS y ESPN Deportes. No obstante, las publicaciones actuales carecen de detalles unificados sobre las razones exactas que motivaron la finalización de este ciclo deportivo.

Los reportes disponibles no especifican cuáles serán los próximos destinos profesionales de la delantera ni los términos bajo los cuales se concretó su salida definitiva de la institución mexicana.