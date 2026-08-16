Jennifer Hermoso se despide de Tigres Femenil tras dos años y medio
La delantera española Jennifer Hermoso concluye su ciclo de dos años y medio con Tigres Femenil de México.
Cobertura (5)
- Jenni Hermoso recibe emotivo reconocimiento de Tigres Femenil tras despedirse de las Amazonas MARCA · hace 3 h
- Delantera española Hermoso cierra ciclo con Tigres UANL de México Yahoo · hace 3 h
- 'Lo mejor que me pasó en la vida': así fue la emotiva despedida de Jennifer Hermoso a Tigres Femenil Mediotiempo · hace 3 h
- Aparición sorpresa de Jenni Hermoso Diario AS · hace 3 h
- Jennifer Hermoso se despide de Tigres Femenil tras dos años y medio ESPN Deportes · hace 3 h
El resumen
La salida de Jennifer Hermoso de Tigres Femenil marca el cierre de una etapa de dos años y medio para la delantera española en el equipo de las Amazonas. La jugadora protagonizó una despedida emotiva en la que recibió un reconocimiento institucional, dejando frases destacadas sobre su paso por la escuadra mexicana según recogen diversos medios especializados.
La cobertura informativa se centra en la emotividad del adiós y en la sorpresa generada por su aparición institucional, con participaciones de medios como MARCA, Yahoo, Mediotiempo, Diario AS y ESPN Deportes. No obstante, las publicaciones actuales carecen de detalles unificados sobre las razones exactas que motivaron la finalización de este ciclo deportivo.
Los reportes disponibles no especifican cuáles serán los próximos destinos profesionales de la delantera ni los términos bajo los cuales se concretó su salida definitiva de la institución mexicana.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.
Respuestas rápidas
¿Cuánto tiempo estuvo Jennifer Hermoso en Tigres Femenil?
La cobertura señala que su paso por el equipo abarcó dos años y medio.
¿Qué nacionalidad tiene Jennifer Hermoso?
Es una delantera española.
¿Qué medios informaron sobre la despedida?
Entre los medios que cubrieron el hecho se encuentran MARCA, Yahoo, Mediotiempo, Diario AS y ESPN Deportes.
Temas
Tendencias relacionadas
Resumen del partido América vs Cruz Azul (4-o). GOLES*
Una victoria 4-0 que desborda euforia y plantea la pregunta de si América seguirá dominando la Liga MX Femenil.
¡Se va! Jennifer Hermoso rescinde contrato con Tigres
La continuidad de Jennifer Hermoso en Tigres Femenil genera incertidumbre tras reportes de la rescisión de su contrato.
Colombia 0-0 México EN VIVO: la Tricolor va por el oro centroamericano
La final de los Juegos Centroamericanos entre Colombia y México genera expectativa mientras el Tri femenil asegura la medalla de oro.
¡Es oficial! América Femenil anuncia en dónde jugará sus partidos de local para el Apertura 2026
América Femenil modifica su sede de local para el Apertura 2026, alternando el Estadio Azteca con el Estadio Banorte y Coapa.
¡Lo ganan todo! América Femenil se consagra Campeón de Campeonas tras derrotar a Tigres en penales
América Femenil se corona con un histórico triplete al vencer a Tigres en penales y afianzar su dominio en la década
América Femenil vs. Tigres: día, hora y canales Campeón de Campeonas 2026
América Femenil conquista el título de Campeón de Campeonas tras vencer a Tigres en una histórica definición por penales.