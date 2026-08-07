Colombia 0-0 México EN VIVO: la Tricolor va por el oro centroamericano
La final de los Juegos Centroamericanos entre Colombia y México genera expectativa mientras el Tri femenil asegura la medalla de oro.
El resumen
La tensión deportiva se apodera de la jornada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la selección femenina de México disputa el título máximo frente a Colombia. Coberturas de medios como Futbolred, Mediotiempo y Reforma siguen de cerca las acciones del encuentro decisivo.
El camino hacia este duelo definitivo incluyó momentos clave reseñados por la prensa deportiva, destacando que el conjunto mexicano obtuvo previamente la medalla de oro en los JCC tras superar a El Salvador en la prórroga, mientras que las jugadoras seleccionadas de Rayados buscan alcanzar el tetracampeonato en el torneo regional. La cobertura actual se centra en el desarrollo del partido en vivo entre la Tricolor y México, sin que los reportes disponibles detallen aún resoluciones adicionales sobre el marcador final de este enfrentamiento por el oro centroamericano.
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Cobertura (5)
- RAYADAS SELECCIONADAS BUSCARÁN EL TETRACAMPEONATO DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Rayados · hace 12 h
- Tri femenil obtiene medalla de oro en los JCC Reforma · hace 12 h
- El Salvador cae goleado ante México en la prórroga y peleará por el bronce en Santo Domingo 2026 elgrafico.com · hace 12 h
- Colombia vs. México Femenil ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO FINAL Juegos Centroamericanos 2026 HOY? Mediotiempo · hace 12 h
- Colombia 0-0 México EN VIVO: la Tricolor va por el oro centroamericano Futbolred · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipos disputan la final de fútbol femenino en los Juegos Centroamericanos 2026?
Colombia y México se enfrentan en la final del torneo.
¿Qué resultado obtuvo México en su fase previa según la cobertura?
El Tri femenil venció a El Salvador en la prórroga y obtuvo la medalla de oro en los JCC.
¿Qué competencia regional se está disputando?
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Velocidad
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