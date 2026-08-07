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Colombia 0-0 México EN VIVO: la Tricolor va por el oro centroamericano

La final de los Juegos Centroamericanos entre Colombia y México genera expectativa mientras el Tri femenil asegura la medalla de oro.

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El resumen

La tensión deportiva se apodera de la jornada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la selección femenina de México disputa el título máximo frente a Colombia. Coberturas de medios como Futbolred, Mediotiempo y Reforma siguen de cerca las acciones del encuentro decisivo.

El camino hacia este duelo definitivo incluyó momentos clave reseñados por la prensa deportiva, destacando que el conjunto mexicano obtuvo previamente la medalla de oro en los JCC tras superar a El Salvador en la prórroga, mientras que las jugadoras seleccionadas de Rayados buscan alcanzar el tetracampeonato en el torneo regional. La cobertura actual se centra en el desarrollo del partido en vivo entre la Tricolor y México, sin que los reportes disponibles detallen aún resoluciones adicionales sobre el marcador final de este enfrentamiento por el oro centroamericano.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué equipos disputan la final de fútbol femenino en los Juegos Centroamericanos 2026?

Colombia y México se enfrentan en la final del torneo.

¿Qué resultado obtuvo México en su fase previa según la cobertura?

El Tri femenil venció a El Salvador en la prórroga y obtuvo la medalla de oro en los JCC.

¿Qué competencia regional se está disputando?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Colombia México Juegos Centroamericanos Fútbol Femenil Rayados

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