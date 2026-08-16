¡Manita en Coapa! América Femenil golea a Puebla y sigue con paso perfecto en el Apertura 2026
América Femenil arrasa en Coapa, mantiene su racha perfecta y revela su nuevo hogar en el mini estadio 'El Nido'.
Cobertura (5)
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- “Me hubiese gustado haber tenido una mejor versión”: Villacampa no se conforma con el resultado El Sol de México · hace 5 h
- La confesión de Alexa Soto sobre la exigencia que rodea al equipo Águilas Monumental · hace 5 h
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- ¡Manita en Coapa! América Femenil golea a Puebla y sigue con paso perfecto en el Apertura 2026 Mediotiempo · hace 5 h
El resumen
América Femenil anotó una victoria contundente frente a Puebla en Coapa, prolongando su campaña invicta del Apertura 2026. El resultado, descrito como una 'manita', mantiene al conjunto en una racha perfecta desde el inicio del torneo.
La cobertura no detalla el número exacto de goles ni los minutos de los decisivos, y ofrece escasa información sobre la alineación táctica utilizada. Queda pendiente saber cómo influirá esta victoria en los próximos encuentros del Apertura y si el equipo mantará su ritmo frente a rivales de mayor calibre.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre América Femenil y Puebla?
América Femenil ganó de manera contundente, describiéndose como una 'manita', y mantuvo su racha perfecta en el Apertura 2026.
¿Dónde jugará próximamente el equipo femenino de América según la cobertura?
El nuevo mini estadio denominado 'El Nido', mencionado por Sopitas.com, será la sede donde el América Femenil entrenará y eventualmente jugará.
¿Qué opiniones expresaron los jugadores o cuerpo técnico tras el triunfo?
Alexa Soto, citada por Águilas Monumental, subrayó la exigencia del equipo, mientras que Villacampa, según El Sol de México, manifestó haber deseado una versión más depurada del desempeño.
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