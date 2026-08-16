¡Manita en Coapa! América Femenil golea a Puebla y sigue con paso perfecto en el Apertura 2026

América Femenil anotó una victoria contundente frente a Puebla en Coapa, prolongando su campaña invicta del Apertura 2026. El resultado, descrito como una 'manita', mantiene al conjunto en una racha perfecta desde el inicio del torneo.

La cobertura no detalla el número exacto de goles ni los minutos de los decisivos, y ofrece escasa información sobre la alineación táctica utilizada. Queda pendiente saber cómo influirá esta victoria en los próximos encuentros del Apertura y si el equipo mantará su ritmo frente a rivales de mayor calibre.