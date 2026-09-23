Odalys se convierte en huracán

La evolución del sistema comenzó con el fortalecimiento de la tormenta tropical Odalys y el monitoreo de sus posibles efectos y cercanía con territorio mexicano, de acuerdo con la información difundida por milenio.com. Posteriormente, la cobertura de El Universo confirmó que una depresión tropical se intensificó hasta alcanzar la categoría de huracán frente a las costas del país, mientras que El Financiero reportó que la Conagua mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión frente a Chiapas.

En la etapa actual, Cabo Mil Radio y primerahora.com registran el avance y el seguimiento de este ciclón tropical, estableciendo su nueva condición meteorológica como huracán sin que la cobertura señale aún daños materiales o afectaciones específicas en tierra.