Este 12 de agosto el mundo observará el eclipse solar total número 16 del XXI
El eclipse solar total del 12 de agosto moviliza a millones de personas mientras se multiplican las guías de observación y visibilidad.
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El resumen
Este 12 de agosto el mundo observará el eclipse solar total número 16 del siglo XXI, un fenómeno que genera expectación global y altera las condiciones ambientales como la temperatura, el viento y la humedad, según indican diversos medios internacionales. La cobertura destaca que el fenómeno será visible en gran parte de Europa y zonas de Estados Unidos, destacando herramientas de búsqueda de miradores, mapas de visibilidad y previsiones meteorológicas para consultar la nubosidad en los municipios, de acuerdo con publicaciones de EL PAÍS, El Confidencial, CNN en Español y The New York Times.
En España, los informes señalan una gran expectación y recuerdan que la visibilidad alcanzará un porcentaje elevado del territorio, aunque se prevén nubes en el Cantábrico y Canarias. Paralelamente, la cobertura informativa aborda aspectos culturales, históricos y de salud, desde la evolución histórica de los eclipses y la teoría de Einstein hasta los bulos frecuentes sobre la radiación y los embarazos.
Asimismo, medios como Sinc y EL PAÍS examinan los posibles efectos psicológicos y sociales de compartir la experiencia en compañía. La cobertura no especifica todavía qué impacto final tendrá la nubosidad en la observación directa desde cada punto exacto del recorrido previsto para este 12 de agosto.
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Cobertura (18)
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Respuestas rápidas
¿Cuándo tendrá lugar el eclipse solar total?
El eclipse se observará este 12 de agosto.
¿Dónde se prevé mayor visibilidad en España?
Los informes indican que se verá bien en el 86% de España, aunque habrá nubes en el Cantábrico y Canarias.
¿Qué aspectos adicionales aborda la cobertura sobre el eclipse?
Los medios tratan la previsión meteorológica, la historia de los eclipses, la desmentida de bulos y los efectos en la temperatura y el viento.
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