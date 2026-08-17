Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de las series Héroes y Nashville

A los 36 años falleció la actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series Héroes y Nashville, además de su participación en producciones como Scream. La cobertura mediática de medios como AP News, EL PAÍS, Univision, BBC y El Mundo repasa su trayectoria desde su etapa como actriz infantil y estrella adolescente, hasta aspectos de su vida personal como la pérdida de su hermano y su hija de 12 años, mientras Hollywood reacciona al deceso.

La información disponible aún no detalla las causas precisas de su muerte, y las coberturas plantean interrogantes sobre posibles circunstancias como accidentes, aspectos que las fuentes actuales no especifican con precisión.